Как любое дело сделать успешным: истории сильных духом украинцев

За свое будущее украинцы борются не только оружием, каждый сам определяет свой фронт

Они способны ставить себе высокую цель, брать ответственность и идти вперед. История о людях, которые имеют силу духа и "внутренний двигатель".

Черкасская область, Подольское.

Везде уличные фонари, в центре села – бесплатный интернет. А в клубе теперь можно жениться.

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Второй год историк по специальности руководит селом, где родился. В родной школе сделали ремонт. Каждую субботу устраивают спортивные и культурные мероприятия, в которых принимает участие и сам глава.

Артем надеется, что в селе появится инвестор.

Киевская область, Богуслав.

На ледовую арену в Богуславе приезжают даже из столицы.

"Так строили, что считали каждый кирпичик, чтоб хороший хореографический зал, сэкономить деньги", – говорит Галина Кухар, чемпионка СССР (1968), мастер спорта по фигурному катанию.

Ее воспитанники – многократные чемпионы страны и мира, призеры престижных европейских соревнований. Многие из них работает за рубежом. Чтобы возродить спорт в Украине – Галина тренирует бесплатно.

Дома для медалей отдельная полочка. Здесь самое дорогое 60 лет, посвященных спорту.

Киевская область, Горенка.

Решился и не ошибся – Геннадий Шостак. С хобби составлять деревянные конструкторы вышел удачный бизнес. Клиентов уже имеет почти в семидесяти странах.

"Я понимал, что для того, чтоб выжить на зарубежных рынках, Мы должны приятно удивить качеством. Мы не продаем модель, это время припровождения, это позитивные эмоции", – говорит Геннадий Шостак, автор проекта.

Каждый пазл проецируют на компьютере. Лазером изготавливают отдельные детали. Готовую продукцию проверяют вручную.

Автомобиль, ящик, сейф с собственным трех значным кодом и даже колесная лира. Она собрана более чем из 300 деталей. Однако это не обычный конструктор, а настоящий музыкальный инструмент.

Без клея и инструментов. Только смекалка и соблюдение инструкции.

Это лишь три истории тех, кто осмелился и воплощает свои идеи именно в Украине. В качестве примера, что успешным можно сделать любое дело.

Ранее была опубликована ТОП-5 успешных людей с украинскими корнями.