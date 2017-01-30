Как на мобильные тарифы повлияет разрешение менять оператора, сохраняя номер

Сегодня, 05:21

Ввести услугу MNP хотят уже в 2017 году, но нормативные документы для проведения взаиморасчетов между операторами еще не разработаны

Как на мобильные тарифы повлияет разрешение менять оператора, сохраняя номер

Тарифы на звонки внутри одного оператора и на номера других компаний будут выравниваться, прогнозирует Сергей Еремин, гендиректор компании "Эс Ай Центр", которая внедряет технологию MNP. Чтобы удержать абонентов операторы снизят тарифы на звонки в сети других операторов.

"Как только стоимость звонков на другие операторские сети сравнится по цене с ценой на звонки внутри сети – количество абонентов, которые перейдут к другому оператору с сохранением своего оригинального номера, скорее всего, резко увеличится", – говорит Еремин.

О том, что тарифы в связи с введением услуги MNP пересматриваться не будут заявляют в Vodafone. В "Киевстаре" пока не прогнозируют, как изменятся тарифы: "Сначала телеком регулятор должен разработать нормативные документы для проведения взаиморасчетов между операторами, которые учитывают предоставления услуги MNP. Но, как считает компания, тарифы должны быть доступны для клиентов, которые захотят воспользоваться услугой", – отмечают в пресс-службе оператора.

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Услуга MNP будет платной, пока операторы не оглашают ее стоимости. К примеру, в Беларуси и Молдове смена оператора – бесплатная, в России стоит 45 гривен, а в Германии зависит от оператора и в среднем обходится в 25 евро.
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Автор:

Виталий Андроник

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