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Как не стать жертвой ограбления во время зимних праздников (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/22_main.1482749382.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/22_tn.1482749382.jpg Украина Преступники работают по несколько человек, поэтому следует замечать посторонних в доме и дружить с соседями

Как не стать жертвой ограбления во время зимних праздников (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:00

Преступники работают по несколько человек, поэтому следует замечать посторонних в доме и дружить с соседями


Оживились квартирные воры. Специалисты по безопасности предупреждают – на время зимних праздников растет количество краж. Не спасают даже камеры наблюдения. Ловкачи научились обходить и их.

Камеры видеонаблюдения и крепкие подъездные двери еще не гарантируют безопасность вашего дома.

В этом доме за последние полгода произошло шесть ограблений, и два из них уже после установки средств видеофиксации.

А недавно здесь еще и украли одну из камер. Впрочем, вор несколько ошибся, и видеосистема все сняла.

"Сделал короткое замыкание системы, отключив один из кабелей, но как бы система не сломалась, не повезло ему", – говорит Алексей Василик, киевлянин.

Жители дома уверены – злоумышленник собирался ограбить одну из квартир. Позже его задержали.

вот эту всю информацию отдал участковому, и эту информацию передали в отдел следователю", – отметил Анатолий Бондарь, председатель жилищного кооператива.

Количество квартирных краж в Украине за последний год увеличилось почти на треть – заявляют в Государственной службе охраны.

"За 2015 год квартирных краж было 6900, а уже за 2016 год квартирных краж стало 8500", – уточнил Геннадий Ткаченко, заместитель председателя Государственной службы охраны.

Особенно грабители активизируются в период новогодних праздников. Когда большинство украинцев дома не сидят, говорит эксперт по безопасности Михаил Гулак.

Например, вот эти двери, по мнению специалиста, злоумышленники вряд ли тронут – они тяжелые, большие и с двумя замками.

"Два этапа. Первый – это выкрут, потом человек не заметил, гражданин этой квартиры, на следующий день хлопнули эту квартиру", – сказал Михаил Гулак, эксперт по безопасности.

Тамбурные двери уменьшают вероятность ограбления.

"Преступник благодаря вот этой первой двери не знает, какие двери там дальше и какие замки", – добавил Михаил Гулак.

В таких случаях преступники работают по несколько человек, поэтому следует замечать посторонних в доме и дружить с соседями.

Еще эксперт советует не хвастаться фотографиями из путешествий в соцсетях. Так грабители вычисляют, когда вас нет дома и какие у вас доходы.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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