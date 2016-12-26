Как не стать жертвой ограбления во время зимних праздников (видео)
События на ТК Украина
Преступники работают по несколько человек, поэтому следует замечать посторонних в доме и дружить с соседями
Оживились квартирные воры. Специалисты по безопасности предупреждают – на время зимних праздников растет количество краж. Не спасают даже камеры наблюдения. Ловкачи научились обходить и их.
Камеры видеонаблюдения и крепкие подъездные двери еще не гарантируют безопасность вашего дома.
В этом доме за последние полгода произошло шесть ограблений, и два из них уже после установки средств видеофиксации.
А недавно здесь еще и украли одну из камер. Впрочем, вор несколько ошибся, и видеосистема все сняла.
"Сделал короткое замыкание системы, отключив один из кабелей, но как бы система не сломалась, не повезло ему", – говорит Алексей Василик, киевлянин.
Жители дома уверены – злоумышленник собирался ограбить одну из квартир. Позже его задержали.
"Я вот эту всю информацию отдал участковому, и эту информацию передали в отдел следователю", – отметил Анатолий Бондарь, председатель жилищного кооператива.
Количество квартирных краж в Украине за последний год увеличилось почти на треть – заявляют в Государственной службе охраны.
"За 2015 год квартирных краж было 6900, а уже за 2016 год квартирных краж стало 8500", – уточнил Геннадий Ткаченко, заместитель председателя Государственной службы охраны.
Особенно грабители активизируются в период новогодних праздников. Когда большинство украинцев дома не сидят, говорит эксперт по безопасности Михаил Гулак.
Например, вот эти двери, по мнению специалиста, злоумышленники вряд ли тронут – они тяжелые, большие и с двумя замками.
"Два этапа. Первый – это выкрут, потом человек не заметил, гражданин этой квартиры, на следующий день хлопнули эту квартиру", – сказал Михаил Гулак, эксперт по безопасности.
Тамбурные двери уменьшают вероятность ограбления.
"Преступник благодаря вот этой первой двери не знает, какие двери там дальше и какие замки", – добавил Михаил Гулак.
В таких случаях преступники работают по несколько человек, поэтому следует замечать посторонних в доме и дружить с соседями.
Еще эксперт советует не хвастаться фотографиями из путешествий в соцсетях. Так грабители вычисляют, когда вас нет дома и какие у вас доходы.
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