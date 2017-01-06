Как празднуют Рождество в Украине и других странах мира (фото,видео)

Православный мир 7 января отмечает Рождество – праздник, который издревле считается одним из важнейших и красивейших в христианстве.

В этот день в Вифлееме родился Иисус Христос, который был послан Богом на землю для искупления грехов и спасения человечества ("Иисус" в переводе с еврейского означает "спасение").

Этот день буквально поделил историю человечества на "до" и "после" (нашей эры) именно с Рождества Христово берет свое начало современный отсчет времени.

Корреспондент "Сегодня.ua" выясняла, как принято праздновать Рождество в Украине и других странах мира.

История празднования Рождества

Традиция отмечать Рождество как праздник появилась значительно позже собственно Рождества Христово: одно из первых упоминаний о дне его празднования датируется аж 4-м веком.

Православная ветвь христианства, придерживаясь Юлианского календаря, традиционно празднует Рождество 7 января, а католическая – 25 декабря, согласно Григорианскому календарю.

Издревле празднование Рождества в целом продолжалось 12 дней. В последний день перед праздником отмечают Рождественский сочельник. Его названия произошло от особой пищи, с которой по традиции начинали рождественскую трапезу в этот день – сочиво (кутя).

По традиции в сочельник запрещено приступать к трапезе до первой звезды. Именно поэтому празднование Рождества Христова начинается с восходом вечерней зари, которая возвестила всему миру о времени рождения Спасителя.

Традиции и обряды празднования Рождества в Украине

Празднование Рождества на территории современной Украины с давних времен сопровождалось красочными народными обычаями, где оно считалось одним из главных семейных праздников, которого ждали весь год.

На славянских землях Рождество слилось с древним славянским обрядом – Святками (Святочные обряды со временем стали рождественскими). Это время считалось самым веселым в году: молодежь собиралась на массовые гуляния, пела песни, рассказывала басни. Кроме того, это время считалось волшебным: девушки собирались вместе, чтобы погадать на суженого-ряженого. Святки продолжаются еще 12 дней после Рождества.

К празднованию Рождества готовились задолго. За 40 дней до Рождества начинался рождественский пост (отсюда и другое его название — святая Четыредесятница): ели рыбу, зато на Рождество принято было готовить свинину.

Рождество начинают праздновать шестого января, в Святвечир (Святой вечер). В этот день также следует соблюдать строгий пост с полным воздержанием от пищи до первой звезды. Вечерняя трапеза становилась окончанием строгого предрождественского сорокадневного поста. За столом принято собираться всей семьей сразу же после появления первой звезды в небе, которая символизирует Вифлеемскую звезду, оповестившую пастухов о рождении Иисуса.

Начиная с вечера 6 января, было принято колядовать. Колядники ходили по дворам с "Вифлеемской звездой" – большой звездой из золоченой бумаги, украшенной фонариком, бумажными гирляндами, иногда иконой, которая закреплялась на палке. Колядники напевали рождественские гимны – колядки и щедривки. За свои песнопения колядники просили у хозяев окрестных домов монеты. Эта традиция сохранилась до сих пор.

Самая знаменитая рождественская мелодия – "Щедрик", ее часто можно услышать в американских фильмах – например, в "Один дома". На Западе ее также часто называют колядкой колокольчиков (Carol oft he bells). Сегодня многие музыкальные исполнители создают каверы "Щедрика" – в интернете можно найти даже дапстеп-версию рождественской песни.

Один из древних рождественских обычаев в Украине – вертеп. Это миниатюрный кукольный театр, размещенный в коробке, в котором проигрывали целые спектакли на тему Рождества. Кукол изготавливали из бумаги, ваты, воска, наряжали в парчовые и шелковые кафтаны. В центр композиции неизменно помещали Марию с Иосифом, склонившихся над яслями с Божественным Младенцем.

В западных и южных областях Украины такой вертеп нередко устанавливали в церкви. В XIX веке во многих городских домах вошло в моду делать для детей маленький домашний вертеп, его ставили под елку.

Фото: kremen.today

Особые традиции касаются рождественской трапезы. На рождественском столе обязательно должно стоять двенадцать блюд – в честь двенадцати апостолов. Основным блюдом на постном столе является кутя – пшеничная или рисовая каша, смешанную с маком, изюмом, медом и орехами, а также узвар (компот из сухофруктов).

Узвар и кутя имеют особое, символическое значение. Кутю принято подавать на похоронах и поминках, раздавать людям за помин души. Узвар же готовят при рождении ребенка. Таким образом, кутья и узвар напоминают нам одновременно о рождении и смерти Христа.

В некоторых регионах Украины существует традиция украшать стол Дидухом, снопом пшеницы или овса специальной формы: с четырьмя ногами и большим количеством узлов (это – символ благополучия на следующий год).

Церкви и дома на Рождество в Украине принято украшать хвойными ветвями и елями, которые символизируют вечную жизнь. Традиция украшать рождественскую ёлку происходит от райского дерева, наряженного яркими плодами.

В деревнях, как в старину, многие к Рождеству покрывают пол в хатах свежим сеном, а стол — соломой, на которую затем застилают скатерть и ставят угощение. Все это напоминает, что Спаситель родился не в царских палатах, а в овечьем хлеву и был положен в ясли на солому.

Утром 7 января семья отправлялась в церковь на праздничную молитву, приветствуя всех встречных словами "Христос родился!". Им отвечали – "Славьте его!".

Второй день Рождества (8 января) — это тоже праздничный день. В него прославляют Божью Матерь, радость миру родившую, и называется этот день Собор Пресвятой Богородицы

Рождество на Западе

Католики, протестанты и некоторые православные церкви празднуют Рождество 25 декабря в соответствии с Григорианским календарем. Религиозное празднование начинается в ночь с 24-го на 25-е декабря с полуночной мессы.

За 4 воскресения до Рождества начинается так называемый Advent, Adventszeit (от лат. adventus — пришествие). Адвент – предрождественское время в католической и протестантской церкви, аналогичное принятому в православии рождественскому посту.

Впрочем, сегодня Адвент в Католической церкви не рассматривается как постный период, хотя многие продолжают в этот период воздерживаться от мясной пищи. В период Адвента Церковь призывает верующих исповедоваться и причаститься, а также совершать дела милосердия.

Фото: mamatravel.eu

Одной из наиболее известных традиций, касающихся Адвента, является "венок Адвента" — венок из еловых веток, в который вплетены четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе — две и так далее, то есть с каждой неделей становится всё светлей. Такими венками украшают как церкви, так и дома. Ещё одна известная традиция — рождественский календарь для детей, разделённый на "окошки" по числу дней календаря. В каждом "окошке" спрятано лакомство, которое ребенок может получить, только если в этот день сделал что-то хорошее.

Фото: babyblog.ru

Несмотря на схожесть в праздновании Рождества в странах Европы и Америки, особенности разных культур и народов делают их уникальными.

Накануне Рождества в Германии жизнь как будто останавливается, закрываются все магазины, рестораны и кафе, так как Рождество по традиции следует отмечать непременно дома в семейном кругу. На Святой вечер (Heilige Abend) немецкие семьи по обычаю идут в церковь, а потом садятся ужинать. На Рождественский стол обычно подают 7 или 9 блюд. Рождество не обходится без пшенной каши на молоке, приправленной маслом и медом, фаршированного гуся, свинины с квашеной капустой, рождественского пирога Штоллен из сухофруктов и всевозможных приправ. Во время ужина все желают друг другу счастья, добра и здоровья и обмениваются подарками, а маленькие дети находят подарки под ёлкой еще и на следующее утро. Рождественские подарки им приносит Weihnachtsmann (аналог Деда Мороза), хотя вот, например, в Баварии дети ждут Рождественского Ангела.

Главные цвета католического Рождества в Англии и Америке – это зеленый и красный, поэтому к вечнозеленым елкам жители привязывают яркие красные ленты, разнообразные фонарики и игрушки. Венчает зеленую красавицу обязательно фигурка Ангела – вестника рождения Иисуса или звезда, которую увидели Волхвы.

В Великобритании на Рождество все окна сельских домов освещены свечами, поэтому среди местных жителей ночь под Рождество называется "ночь свечей". Рождественский обед включает такие традиционные блюда, как фаршированная индейка (у англичан) или жареный гусь (в Уэльсе, Ирландии) и непременный плум-пуддинг. Второй день Рождества в церковном календаре посвящен святому Стефану. В Англии этот день называется боксйнг дей (Boxing day). Это название произошло от обычая устанавливать в церквах перед Рождеством особые ящики-копилки, куда опускали приношения для бедняков.

В англоязычных странах также есть забавный обычай: вешать над дверью веточку омелы. По обычаю раз в году, в канун Рождества, у мужчин есть право поцеловать любую девушку, остановившуюся под украшением из этого растения.

На юге США Рождество празднуют особенно шумно: с фейерверками и салютом. Ранние поселенцы поздравляли так своих соседей. Также считалось, что таким образом изгоняются злые духи.

Совсем другая традиция на холодной Аляске. В рождественскую ночь группы мальчиков и девочек с фонариками в руках носят из дома в дом большую картонную звезду, украшенную кусочками цветной бумаги. На следующий день дети переодеваются в свиту царя Ирода и пытаются убить младенца Иисуса, инсценируя, таким образом, события двухтысячелетней давности.

Фото: kgarner.com

Поляки перед Рождеством 24 декабря раскладывают сено на полу и под скатертью – это должно напоминать им о постоялом дворе, хлеве и яслях, где был рожден Иисус. Вечером, как только восходит первая звезда, начинается традиционный польский предрождественский ужин. Свекольный суп, разнообразная рыба, капуста, грибы и "сладкое мясо" (не настоящее мясо, а сладость из меда и мака) – традиционные блюда для такого праздника. Мясные блюда можно есть лишь на само Рождество – 25 декабря.

Венгры уделяют большое внимание церковной службе и пению в рождественский вечер и день. Вечером они собираются в своих дворах вокруг наряженных елок и ждут появления первой звезды. После этого готовят обильно приправленную пищу: рулеты с грецкими орехами и маком, вареники с медом и маком, бисквиты с тмином, кунжутом и анисом.

Фото: recettesgateauxmonde.com

Несмотря на особенности традиций празднования Рождества у разных народов, в нынешнее время практически всех их объединяют некие общие символы. К таковым относятся и традиция дарить на Рождество подарки, и обязательный персонаж праздника – Санта-Клаус (у нас Дед Мороз), и рождественская елка, украшенная игрушками и гирляндами. Правда, на Западе считается, что Санта (дед Мороз) входит в дома к самым послушным и прилежным ребятам не через форточку или входную дверь, а прямо по каминной трубе. Поэтому многие жители Америки и Англии украшают крыши своих домов фигурками Санта-Клауса и оленьей упряжки.

Практически повсеместно на Рождество вешают праздничные венки и колокольчики, а также зажигают рождественские свечи. В этот светлый праздник все люди славят Христа, приветствуют друг друга: "Христос родился!", а родным и близким посылают рождественские открытки. А желания, загаданные на Рождество, обязательно должны быть добрыми.