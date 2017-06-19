Как прожить до ста лет: ешьте орехи, катайтесь на велосипеде и взвешивайте порции

Все больше украинцев старается вести здоровый образ жизни — не только занимаются спортом, но и следят за своим питанием. Помогают в этом товары для спорта и здорового образа жизни, которые покупают в том числе онлайн. Об этом говорит исследование аналитиков маркетплейса Prom.ua, проведенное специально для "Сегодня".

ИНВЕНТАРЬ. По данным Prom.ua, резкий рост на спорттовары, технику для приготовления здоровой пищи (пароварки, миксеры, блендеры), а также на полезные продукты (фрукты, ягоды, орехи, сыры) начался еще в 2015 г. Так, если два года назад, например, за 6 месяцев было 14 тыс. заказов рюкзаков, то год назад — более 36 тыс., в этом году — почти 31 тыс.

Вдвое больше, чем два года назад, люди купили велосипедов, в 3,5 раза — самокатов. Выросла и популярность техники — кухонные весы, на которых можно взвесить порцию продуктов, дабы не съесть лишнего, стали покупать вдвое чаще, миксеры — в 3,5 раза. Дорогие мультиварки пока раскупают не так быстро, но они пользуются все большим спросом. Как видно из инфографики, цены не зашкаливают, хотя в основном растут. Так, например, велосипеды подорожали на 211 грн (до 2861 грн, это машины не премиум-класса, там цены больше в разы), кухонные весы — на 24 грн (до 248 грн), миксеры — на 57 грн (до 706 грн). Зато подешевели рюкзаки (–198 грн, или до 595 грн), мультиварки (–21 грн, или до 1406 грн), блендеры (–17 грн, или до 1065 грн).

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. Потребители заказывают онлайн и продукты — спрос на здоровую еду вырос за два года на 50%. В тренде — орехи (прирост +83%): бразильский орех, фисташки, арахис, грецкие и кедровые. Такие заказы в среднем обходятся покупателям в 381 грн. Спрос на фрукты, ягоды вырос на 70%. Популярны вегетарианские и диетические продукты: рост спроса — на 64%, средний чек — 231 грн.

"Украинский покупатель только готовится заказывать питание онлайн. Это экзотические продукты, которые сложно найти или дорого купить в супермаркете. Перед праздниками заказов больше на 30—40%", — комментирует Иван Портной, руководитель маркетплейса Prom.ua.

ЭКСПЕРТЫ. Специалисты сервиса услуг Kabanchik.ua отмечают, что к лету на 30% вырос спрос на услуги тренеров. Занятие с личным тренером стоит 100—300 грн. Популярны инструкторы по йоге (30% заказов), тренеры по боксу (15% заказов) и танцам (14% заказов). Меньше востребованы спецы по плаванию (3%) и зимним видам спорта (5%).

По мнению президента Федерации содействия охране здоровья Владимира Загороднего, есть две главные причины возрастающего стремления людей к здоровому образу жизни: плачевное состояние нашей медицины и понимание, что лечиться будет намного дороже, чем тратиться на правильное питание и покупку спортинвентаря. "Украинцы, прежде всего молодые, поняли: нужно иметь здоровье, чтобы обеспечить себя и свою семью, и начали стремиться к этому", — резюмировал Загородний.