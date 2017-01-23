Как уберечь себя от аферистов (видео)

Как аферисты крадут наши данные, а потом – деньги и имущество?

Вас когда-нибудь просили показать паспорт? Мы в повседневной жизни, не задумываясь, используем документы – в банке, ЖЭКе, сберкассе. Предъявляем, делаем копии, оставляем для проверки.... Но в один прекрасный момент может оказаться, что вы – должны. Наши личные данные легко могут стать добычей злоумышленников. Они на ваш паспорт возьмут кредит, оформят в залог машину или, чего доброго, квартиру.

Как аферисты крадут наши данные, а потом – деньги и имущество?

А ваш паспорт в надежном месте? Даже если так, сегодня нет гарантий, что ваши личные данные под защитой. Время нынче такое.

"Нехорошим" в приватбанке Олег, сам того не подозревая, числится уже больше года. И уже несколько недель пытается избавиться от клейма "должника".

Покинуть черный список банка пока не удалось…

"Вся история началась с чего? Мне понадобилась карта Приватбанка, я пришел в отделение банка у себя в Броварах и оказалось, что я не могу получить карту приватбанка потому что на мне висит кредит.Это к тому что я никогда в жизни не являлся клиентом Приватбанка", – говорит он.

А это как раз не обязательно, говорят эксперты. Мошеннику для получения, к примеру, небольшого кредита достаточно раздобыть копию вашего паспорта и идентификационного кода. Но главное все же – не в документах.

По словам Алексея Куща, эксперта Ассоциации Банков Украины, должна существовать связь между мошенниками, которые используют чужие персональные данные, и сотрудником банка.

Человек, чьи данные использовали ради наживы, обязательно узнает о провернутом дельце, но намного позже. Банк его уведомит специальным долговым письмом. Так Олег узнал о втором кредите.

Поскольку два кредита – дело не шуточное, мы решили документировать наш визит на видео. Начало беседы – строго по инструкции.

– Вы звонили на горячую линию? – Конечно. – И что сказали? – Сказали: "Здравствуйте, "Приватбанк!" – Да, мы банки-партнеры.

Кредит с плеч не упал, но этот ответ означал, что кредит все же один. И взяли его мошенники именно в А-банке примерно в декабре 2015 года. Далее, при проверке данных в системе банка, удалось выяснить, что настоящими были только паспортные данные и идентификационный код Олега. Все остальное – фальшивка.

То есть данные, внесенные в банковскую систему, явно никто не проверял или не хотел этого делать. Но хуже то, что не проверили данные и на втором уровне, то есть внутренняя служба безопасности. Подобные промахи, по словам экспертов, происходят из-за экономии.

По этим же причинам сведения о клиентах и их личные данные иногда из банков уплывают.

Впрочем, сегодня потеря документов уже не столь важна, – говорят юристы. Все ваши данные, вероятнее всего, уже скопированы, помещены в специальные базы и выставлены на продажу.

Достаточно давно продаются базы с актуальностью на хотя бы прошлый год с базами данных людей. Пресечь подобный бизнес должна полиция, насколько она справляется или не справляется можно судить самостоятельно если посетить рынок Петровка

Мы так и сделали. Скажу сразу, найти продавца данных – не проблема. Купить предлагают базу ГАИ 2012 года за 800 гривен. После вопроса, есть ли информация посвежее, нас направили к другому человеку, который пообещал достать данные и за 2016 год, но искать он будет лично, за шесть сотен гривен.

Это говорит лишь о том, что никто из нас не застрахован. Ни от взявшегося непонятно откуда кредита. Ни от необходимости доказывать, как пришлось это делать ведущему "Событий недели", что Олег Панюта – это он, а не человек на фотографии из банковской базы.

И правильно, говорят юристы, еще не время расслабляться.

По словам адвоката, в банковских учреждениях в договорах часто прописан пункт, которого пользователи не читают. А именно имеем право передать требование долга третьим лицам. Это позволяет передавать, в том числе, и коллекторским компаниям, а значит передавать и личные данные.

Именно таким образом данные Дмитрия Попова попали в историю с чужим кредитом.

Сегодня же банк требует от Дмитрия выплаты кредита, так как знакомый признан неплатежеспособным, а самого Дмитрия назвали поручителем. При том, что своих подписей на документах он не оставлял. Но банк явно не настроен терять деньги.

Тратить нервы на такие разговоры юристы не советуют, ведь дальше слов обычно дело не заходит. Есть и советы как предупредить подобные ситуации.

По словам адвоката, первый – это максимальная закрытость и паранойя, когда вы перестаете вступать в какие-либо отношения с людьми. Второй – это максимальная публичность, когда ваши данные и так на виду… как ни парадоксально они в большей безопасности будут. Все что касается сделок контролируйте все то, что вы подписываете – это универсальный совет.

Увы, но даже выполняя все эти пункты, в нашей стране вы не получите гарантии сохранности данных. И, похоже, что уверенно сказать: я никому не должен – сегодня, не может никто.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".