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Как украинцы празднуют Рождество: самые яркие фото из соцсетей (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/37_main.1483775864.png http://www.segodnya.ua/img/article/7861/37_tn.1483775864.png Украина Кутя, вертеп и семейные встречи – неотъемлемые атрибуты праздника

Как украинцы празднуют Рождество: самые яркие фото из соцсетей (фото)

Сегодня, 10:24

Кутя, вертеп и семейные встречи – неотъемлемые атрибуты праздника

  • Фото: instagram.com/tonya_matvienko
  • Вертеп. Яворов, Львовская область. Фото: Юлия Артамощенко
  • Рождество в Харькове. Фото: facebook.com/irina.logvinenko.92
  • Львов. Фото: instagram.com/nastya_loveua
  • Фото: instagram.com/rusich50
  • Фото: instagram.com/solomiyaivankiv
  • Кривой Рог, Днепропетровская область. Фото: Виктория Сизова
  • Олег Скрипка. Фото: facebook.com/o.skrypka
  • Украинка. Фото: instagram.com/kateryna.nalezhyta
  • Фото: instagram.com/rusich50
  • Киев. Фото: instagram.com/kydriaxa_13

Православные христиане сегодня празднуют Рождество Христово. В этот день, по традиции, миллионы украинцев идут на праздничные богослужения в храмы, а потом в семейном кругу разговляются, празднуя рождение Христа.

Мы собрали фотографии из всех уголков Украины, чтобы вы могли узнать, как встречают праздник в разных областях.
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Источник:

"Сегодня"

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