Как украинцы празднуют Рождество: самые яркие фото из соцсетей (фото)
Кутя, вертеп и семейные встречи – неотъемлемые атрибуты праздника
Православные христиане сегодня празднуют Рождество Христово. В этот день, по традиции, миллионы украинцев идут на праздничные богослужения в храмы, а потом в семейном кругу разговляются, празднуя рождение Христа.
Мы собрали фотографии из всех уголков Украины, чтобы вы могли узнать, как встречают праздник в разных областях.
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