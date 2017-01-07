Как украинцы празднуют Рождество: самые яркие фото из соцсетей (фото)

Православные христиане сегодня празднуют Рождество Христово. В этот день, по традиции, миллионы украинцев идут на праздничные богослужения в храмы, а потом в семейном кругу разговляются, празднуя рождение Христа.

Мы собрали фотографии из всех уголков Украины, чтобы вы могли узнать, как встречают праздник в разных областях.