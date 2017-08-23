Как украинский флаг в других странах поднимали: опубликованы фото

Сегодня, 12:41

Украинские дипломаты и диаспора за границей присоединились к своим соотечественникам в праздновании Дня флага


Сегодня Украина отмечает День Государственного флага, с чем украинцев уже успели поздравить первые лица страны. Также сине-желтый символ Украины был поднят и в других странах.

Украинский флаг сегодня был торжественно поднят в Германии, Болгарии, Турции, Франции, Австрии, Бельгии и даже в далекой Кении. Украинских дипломатов в этих странах также поддержала и диаспора.

Напомним, президент Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага на Софийской площади в Киеве. Он заявил, что Украина восстановит свой суверенитет, и государственная символика будет развиваться на всей территории Донбасса и в Крыму.
флаг, диаспора, страны, дипломаты

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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