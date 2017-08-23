Как украинский флаг в других странах поднимали: опубликованы фото

Украинские дипломаты и диаспора за границей присоединились к своим соотечественникам в праздновании Дня флага

Сегодня Украина отмечает День Государственного флага, с чем украинцев уже успели поздравить первые лица страны. Также сине-желтый символ Украины был поднят и в других странах.

Украинский флаг сегодня был торжественно поднят в Германии, Болгарии, Турции, Франции, Австрии, Бельгии и даже в далекой Кении. Украинских дипломатов в этих странах также поддержала и диаспора.

У Берліні урочисто відзначаємо День Державного Прапора України pic.twitter.com/7YKv9boyUC — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 августа 2017 г.

Сьогодні український прапор замайорить у всьому світі, там де є українці. Вітаємо зі святом #ДержавногоПрапору . Слава Україні! pic.twitter.com/56e8988GO9 — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 23 августа 2017 г.

З Днем Державного Прапора, Україно! #FlagDayUkraine#ДеньПрапора pic.twitter.com/SPALnH3qHh — UA Embassy in France (@UKRinFRA) 23 августа 2017 г.

Напомним, президент Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага на Софийской площади в Киеве. Он заявил, что Украина восстановит свой суверенитет, и государственная символика будет развиваться на всей территории Донбасса и в Крыму.