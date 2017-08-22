Как жителям Крыма оформить американскую визу: в посольстве США объяснили

Сегодня, 11:36

Американские дипломаты также уточнили процедуру относительно оплаты консульских сборов

Жителям Крыма за визой США нужно будет ехать в Киев. Фото: ukrboard.com.ua
Жителям Крыма за визой США нужно будет ехать в Киев. Фото: ukrboard.com.ua

Жителям оккупированного Россией Крыма для оформления американских виз нужно обращаться в посольство США в Киеве. Об этом УНИАН сообщили в дипломатической миссии США в Киеве.

Отмечается, что независимо от гражданства, люди, проживающие в Крыму, должны обращаться по визовому вопросу в Киев.

"Крым относится к консульскому округу посольства США в Киеве. Все заявители, постоянно проживающие в Крыму и обращающиеся за иммиграционными визами и визами "К" (невесты/жениха), должны обращаться за визами в Киев, независимо от своего гражданства", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в посольстве уточнили, что консульские сборы, оплаченные в Украине, не могут быть использованы при обращении за визой в посольстве/консульствах США в РФ, а консульские сборы, оплаченные в России, не могут быть использованы при обращении за визой в посольстве США в Киеве.

21 августа посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве.
США, Крым, посольство, визы, рф

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