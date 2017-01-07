Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Какие продукты больше всего подорожали в Украине за последний месяц http://www.segodnya.ua/img/article/7861/57_main.1483783051.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/57_tn.1483783051.jpg Украина Цены на безалкогольные напитки остались без изменений, а фрукты даже подешевели

Какие продукты больше всего подорожали в Украине за последний месяц

Сегодня, 11:53

Цены на безалкогольные напитки остались без изменений, а фрукты даже подешевели

Мясо подорожало. Фото: bestia-wm.ru
Мясо подорожало. Фото: bestia-wm.ru

В Украине в декабря 2016 года овощи подорожали на 7%, молоко – на 6,4%, масло – на 5,6%, сыр и творог – на 4,9% по сравнению с ноябрем этого года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

Также в декабря 2016 года наблюдалось повышение цен на хлеб – на 2,1%, макаронные изделия – на 0,6%, мясо и мясопродукты – на 0,8%, рыба и продукты из рыбы – на 0,4 %, яйца – на 1,7%, масло подсолнечное 0,2%, сахар – на 1,6%.

Цены на безалкогольные напитки остались без изменений.

В то же время за месяц в Украине подешевели фрукты – на 2,3%.

Добавим, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия в месячном измерении выросли на 3,2%.

Напомним, за минувший год любимое украинцами блюдо — красный борщ – подешевел на 11%. Это показало исследование экспертов Украинской аграрной конфедерации, которые подсчитали индекс борща специально для "Сегодня".
продукты, цены, Украина, хлеб, фрукты, напитки

Вы сейчас просматриваете новость "Какие продукты больше всего подорожали в Украине за последний месяц". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото из архива "Сегодня"

Почему в Украине подешевел борщ, если цены растут

Вчера, 08:30

За год блюдо подешевело, а сейчас цены держат праздники и сезонность

Здоровье

Йогурты и кисломолочные продукты полезны для здоровья. Фото: likar.info

Продукты, повышающие иммунитет

2 Января, 04:01

Способность иммунной системы справляться со своими функциями зависит от многих факторов. Большую роль играет наследственность, образ жизни и состояние окружающей среды

Диеты и фитнес

Фрукты и овощи предварительно необходимо хорошо перебрать. Фото: econet.ru

Как правильно готовить фруктовые и овощные соки

1 Января, 03:52

Фрукты и овощи делят на несколько групп  

Люди

Кризис крепчал: киевляне выстроились в очереди за импортными декликатесами

31 Декабря 2016, 16:20

Многие жители столицы традиционно отправились за покупками 31 декабря

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.