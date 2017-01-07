Какие продукты больше всего подорожали в Украине за последний месяц

В Украине в декабря 2016 года овощи подорожали на 7%, молоко – на 6,4%, масло – на 5,6%, сыр и творог – на 4,9% по сравнению с ноябрем этого года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.



Также в декабря 2016 года наблюдалось повышение цен на хлеб – на 2,1%, макаронные изделия – на 0,6%, мясо и мясопродукты – на 0,8%, рыба и продукты из рыбы – на 0,4 %, яйца – на 1,7%, масло подсолнечное 0,2%, сахар – на 1,6%.



Цены на безалкогольные напитки остались без изменений.



В то же время за месяц в Украине подешевели фрукты – на 2,3%.



Добавим, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия в месячном измерении выросли на 3,2%.



Напомним, за минувший год любимое украинцами блюдо — красный борщ – подешевел на 11%. Это показало исследование экспертов Украинской аграрной конфедерации, которые подсчитали индекс борща специально для "Сегодня".