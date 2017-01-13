Каких сюрпризов ждать от погоды: прогноз синоптиков на неделю

В Украине после резкого похолодания наступило потепление. На выходных на большей части страны ожидается плюсовая температура, при этом пройдут дожди с мокрым снегом. Незначительное похолодание и снегопады ожидаются в начале следующей недели. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам в ближайшие несколько дней.

Прогноз погоды на неделю

14 января в Украине ожидается дождь с мокрым снегом на западе, юге, севере и центре. При этом в западных областях температура воздуха будет колебаться в пределах от одного градуса мороза до одного градуса тепла днем. Такая же погода ожидается в этот день в столице и на севере страны. Теплее всего будет в центре и на юге – здесь температура воздуха поднимется до двух-четырех градусов тепла. На севере столбик термометра днем будет колебаться между отметками от одного градуса мороза до одного градуса тепла.

Переменная облачность ожидается в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

Прогноз на 14 января. Фото: Укргидрометцетр

15 января ожидается похолодание на западе страны. Так, температура воздуха днем будет колебаться в пределах от одного до трех градусов ниже нуля, без осадков. В столице воздух днем прогреется до одного градуса тепла, ожидается переменная облачность. В Одесской области потеплеет до четырех градусов тепла, а в Луганской и Донецкой – до одного градуса, при этом осадки на этой территории не прогнозируются. В других регионах страны в этот день пройдет сильный дождь с мокрым снегом.

В понедельник, 16 января, снег ожидается в северных областях страны, на востоке, а также в Киеве и Днепропетровской области. В центре температура воздуха опустится до четырех градусов мороза днем, на юге – до трех градусов ниже нуля. Холоднее всего в этот день будет на западе – здесь столбик термометра опустится до отметки шесть градусов мороза.

На севере температура будет колебаться в пределах от одного до трех градусов мороза, а на севере – от трех до пяти градусов ниже нуля.

Прогноз на 16 января. Фото: Укргидрометцетр

Во вторник снег пройдет только в трех областях Украины – Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой. На остальной территории ожидается переменная облачность. Температура воздуха на юге опустится до трех градусов мороза, на севере – до пяти, в центре и севере до четырех, а на западе – до шести градусов ниже нуля.





Народный прогноз погоды

14 января почитается память святителя Василия Великого, сообщает портал "Синоптик". Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе — будет много ягод летом. В прежние времена говорили: "Коли Васильев день в году веселый, то и год таков", "Старый год — к весне поворот". Если на Василия тепло и снег — лето будет теплым и дождливым.

15 января почитается память святителя Сильвестра Римского, преподобных Сильвестра Печерского и Серафима Саровского. В прежние времена в этот день был Куриный праздник. 15 января чистили курятники и окуривали их смолою с девясилом. Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды. Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра. В народе говорили: "Январь гонит вьюгу за семь верст" — этот месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.

16 января почитается память святого пророка Малахии. По народному поверью, только в этот день можно образумить одержимого меланхолией человека. И если сейчас меланхоличность считается чертой характера, то в прежние времена это считалось душевной болезнью. Если в этот день на небе появлялось белое большое облако, это предвещало вьюгу и метель. Погода на Малахию указывает, какой будет погода в марте.

17 января почитается память преподобного Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе Зосима считается покровителем пчел. О пчелах толкует и примета этого дня: если в этот день "снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут". А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.