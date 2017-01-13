Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Каких сюрпризов ждать от погоды: прогноз синоптиков на неделю http://www.segodnya.ua/img/article/7879/83_main.1484310272.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/83_tn.1484310272.jpg Украина В Украине на следующей неделе ожидается небольшое похолодание, при этом температура воздуха опустится до шести градусов мороза

Каких сюрпризов ждать от погоды: прогноз синоптиков на неделю

Сегодня, 07:47

В Украине на следующей неделе ожидается небольшое похолодание, при этом температура воздуха опустится до шести градусов мороза

Какую погоду ждать украинцам. Фото: архив
Какую погоду ждать украинцам. Фото: архив

В Украине после резкого похолодания наступило потепление. На выходных на большей части страны ожидается плюсовая температура, при этом пройдут дожди с мокрым снегом. Незначительное похолодание и снегопады ожидаются в начале следующей недели. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам в ближайшие несколько дней.

Прогноз погоды на неделю

14 января в Украине ожидается дождь с мокрым снегом на западе, юге, севере и центре. При этом в западных областях температура воздуха будет колебаться в пределах от одного градуса мороза до одного градуса тепла днем. Такая же погода ожидается в этот день в столице и на севере страны. Теплее всего будет в центре и на юге – здесь температура воздуха поднимется до двух-четырех градусов тепла. На севере столбик термометра днем будет колебаться между отметками от одного градуса мороза до одного градуса тепла.

Переменная облачность ожидается в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

1401_01

Прогноз на 14 января. Фото: Укргидрометцетр

15 января ожидается похолодание на западе страны. Так, температура воздуха днем будет колебаться в пределах от одного до трех градусов ниже нуля, без осадков. В столице воздух днем прогреется до одного градуса тепла, ожидается переменная облачность. В Одесской области потеплеет до четырех градусов тепла, а в Луганской и Донецкой – до одного градуса, при этом осадки на этой территории не прогнозируются. В других регионах страны в этот день пройдет сильный дождь с мокрым снегом.

1501

В понедельник, 16 января, снег ожидается в северных областях страны, на востоке, а также в Киеве и Днепропетровской области. В центре температура воздуха опустится до четырех градусов мороза днем, на юге – до трех градусов ниже нуля. Холоднее всего в этот день будет на западе – здесь столбик термометра опустится до отметки шесть градусов мороза.

На севере температура будет колебаться в пределах от одного до трех градусов мороза, а на севере – от трех до пяти градусов ниже нуля.

1601

Прогноз на 16 января. Фото: Укргидрометцетр

Во вторник снег пройдет только в трех областях Украины – Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой. На остальной территории ожидается переменная облачность. Температура воздуха на юге опустится до трех градусов мороза, на севере – до пяти, в центре и севере до четырех, а на западе – до шести градусов ниже нуля.

Народный прогноз погоды

14 января почитается память святителя Василия Великого, сообщает портал "Синоптик". Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе — будет много ягод летом. В прежние времена говорили: "Коли Васильев день в году веселый, то и год таков", "Старый год — к весне поворот". Если на Василия тепло и снег — лето будет теплым и дождливым.

15 января почитается память святителя Сильвестра Римского, преподобных Сильвестра Печерского и Серафима Саровского. В прежние времена в этот день был Куриный праздник. 15 января чистили курятники и окуривали их смолою с девясилом. Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды. Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра. В народе говорили: "Январь гонит вьюгу за семь верст" — этот месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.

16 января почитается память святого пророка Малахии. По народному поверью, только в этот день можно образумить одержимого меланхолией человека. И если сейчас меланхоличность считается чертой характера, то в прежние времена это считалось душевной болезнью. Если в этот день на небе появлялось белое большое облако, это предвещало вьюгу и метель. Погода на Малахию указывает, какой будет погода в марте.

17 января почитается память преподобного Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе Зосима считается покровителем пчел. О пчелах толкует и примета этого дня: если в этот день "снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут". А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.
погода, температура, дождь, снег, тепло, похолодание, прогноз, температура воздуха, прогноз погоды

Вы сейчас просматриваете новость "Каких сюрпризов ждать от погоды: прогноз синоптиков на неделю ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Молдову засыпает снегом. Фото: rtr.md

Молдова закрыла большинство КПП на границе с Украиной

11 Января, 15:32

Помимо этого, из-за непогоды не работает паромная переправа через Днестр в городе Сороки

Украина

Снег не прекратится. Фото: AFP

Особых погодных изменений синоптики украинцам не обещают

11 Января, 15:25

В стране ожидаются снег, гололед и ночные морозы 

Происшествия

Почти полсотни киевлян попали с больницы с обморожением. Фото: sovetclub.ru

С начала года обморожения получили 48 киевлян

11 Января, 18:59

Основной причиной обморожений является безответственность самих пострадавших  

Мир

В Косово замерз водопад, не выдержав морозов

12 Января, 13:35

Полюбоваться редким пейзажем приходят и местные жители, и туристы

Запад

Снег на Закарпатье. Фото: mukachevo.net

Запад Украины вновь накрывают снегопады: для больших машин закрыты дороги

12 Января, 17:22

Ограничения для езды на большегрузном транспорте ввели в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

Происшествия

В столице ожидается облачная с прояснениями погода

Погода в Киеве на пятницу, 13: сильные порывы ветра и 0°

12 Января, 18:52

Ночью будет морозно, на дорогах – скользко  

Украина

На выходных в Украину придет потепление

Вчера, 07:21

Прогноз погоды: ясную погоду обещают в регионах с воскресенья

Украина

Сегодня в Украине будет скользко и ветрено. Фото: соцсети

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды

Вчера, 09:49

Поднимется сильный ветер, а на дорогах будет скользко

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.