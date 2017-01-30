Каким будет будущее потребления видео контента с революционной технологией Quantum Dot Display от Samsung?

Более десяти лет научно-исследовательской работы позволили Samsung создать технологию Quantum Dot Display (Экран на квантовых точках). Это — телевизоры с экранами на квантовых точках, которые не просто обеспечивают замечательное качество изображения, но и являются следующим этапом эволюции просмотра телевизора и видео в целом. Учитывая новизну данной технологии, Samsung решила рассказать об элементах, способных превратить обычный вечерний просмотр программ и фильмов в незабываемое приключение. Итак, каким же окажется будущее потребления контента вместе с Quantum Dot Display?

Новационным

Начать следует с азов. Профессионалы в области изображения знают, что для цветового качества картинки необходимы минимум две составляющие. Во-первых, это точные цвета светофильтров, а во-вторых, максимально чистый свет для их подсветки. Данное сочетание используется во всех устройствах, однако время от времени телевизоры сталкиваются с достаточно распространённой проблемой.

Речь идёт об изменениях характеристик дополнительного покрытия кристаллов синих светодиодов, которое используется для создания широкого спектра белого света. Происходит это из-за добавления люминофора – жёлтого фосфора, подверженного потери характеристик. Как результат — с годами изображение на экранах становилось менее насыщенным и приятным.

Однако теперь всё будет иначе. Благодаря использованию плодов многолетних исследований сотрудникам Samsung удалось разработать технологию Quantum Dot Display. Её главным отличием является то, что в данном случае источником чистого света являются неорганические частицы – квантовые точки.

Экологичным

Квантовые точки – это крошечные кристаллы способные излучать свет c определенной длиной волны, а значит точный цвет. Конкретный цвет воспроизводимый квантовой точкой определяется ее размером. Чем больше ее размер, тем более насыщенный красный виден, и чем меньше размер – тем более пурпурным. Но что это нам дает?

Технология Quantum Dot позволяет Samsung регулировать размеры квантовых точек вплоть до мельчайших частиц. Получаемая энергия в виде синего светодиодного света проходит через слой красных и зеленых нанокристаллов, позволяя создавать чистый белый свет для подсветки. Стабилизация света квантовыми точками выводит качество изображения на новый уровень, обеспечивая цвета максимально приближенно к реальной жизни.

Отдельного внимания заслуживает то, что в процессе производства экранов Quantum Dot от Samsung не используется кадмий. Последний представляет из себя токсичный материал, негативно влияющий на экологию планеты.

Зрелищным

Лучшее качество изображения достигается в тандеме технологии Quantum Dot с 10-битными панелями телевизоров Samsung SUHD TV. Такое сочетание позволяет воспроизводить более 1 миллиарда цветов. Это в 64 раза больше цветовых вариаций по сравнению с устройствами с 8-битной панелью.

Помимо цветопередачи, при помощи технологии HDR1000 экраны Quantum Dot от Samsung демонстрируют замечательную яркость. Её численное выражение может достигать 1000 нит, а это на 75 процентов выше пиковой яркости OLED-панелей, доступных на рынке.

В итоге зритель получает правильную контрастность в любых сценах и огромное разнообразие отображаемых оттенков.

Надёжным

Раньше производители телевизоров были вынуждены выбирать между яркостью изображения и долговечностью панели. Чем ярче была картинка, тем быстрее происходило выгорание дисплея. В то же время длительная работа телевизора была синонимом бледного и посредственного изображения.

Пользователи телевизоров SUHD TV с Quantum Dot Display от Samsung не должны рисковать ни одним из вышеперечисленных параметров. Это связано с высокой стойкостью экранов на квантовых точках к выгоранию. А значит, зрители будут получать одинаково качественную и захватывающую картинку на протяжении многих лет.

Ощутить преимущества моделей с применением описанной выше технологии удастся в соответствующих линейках. К примеру, в 2016 году Samsung выпустила телевизоры KS9800, KS9000, KS8000, KS7500 и KS7000. Указанные модели обладают всеми перечисленными выше преимуществами и способны подарить зрителям часы удовольствия за просмотром любимых киношедевров.

http://www.samsung.com/ua/tvs/overview/