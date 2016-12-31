Какую погоду ждать украинцам: прогноз синоптиков на неделю

Новый год украинцы будут встречать без снега – первые несколько дней 2017-го ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщают синоптики Укргидрометцетра. При этом температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться в пределах от двух градусов мороза до двух градусов тепла. Похолодание ожидается только третьего января. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам в начале следующего года.

Прогноз погоды на неделю

31 декабря, по прогнозу синоптиков, в Украине ожидается малооблачная погода. При этом температура воздуха будет колебаться в пределах от двух градусов мороза до четырех градусов тепла. Теплее всего в этот день будет на западе – здесь температура воздуха днем будет колебаться от двух до четырех градусов выше нуля. В центре, на севере и юге – от одного градуса тепла до одного градуса мороза. Самая холодная погода в этот день, прогнозируют в Укргидрометцетре, ожидается на востоке – до двух градусов мороза. Новый год украинцы встретят без снега.

Прогноз на 31 декабря. Фото: Укргидрометцентр

В первый день 2017-го погода в Украине практически не изменится. На западе днем воздух прогреется до двух-четырех градусов тепла, в Закарпатской области – от одного градуса мороза до одного градуса выше нуля. В то же время на востоке может похолодать до двух градусов ниже нуля. На юге, в центре и на севере – от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Без осадков.

Прогноз на 1 января. Фото: Укргидрометцентр

Второго января в Украине незначительно похолодает. В западных областях страны температура опустится до двух градусов мороза днем. Такая же погода ожидается в центре и на севере. На юге столбик термометра будет колебаться в пределах од одного градуса выше нуля до одного градуса мороза. Холоднее всего в этот день будет на востоке – до трех градусов мороза днем.

Прогноз на 2 января. Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, третьего декабря, в Украине пройдет снег. Осадки ожидаются на юге, севере, востоке страны, а также в столице. Плюсовая температура в этот день ожидается только в Херсонской, Одесской и Николаевской областях (от одно градуса выше нуля до одного градуса мороза днем). На востоке температура может опуститься до трех градусов ниже нуля, на севере – до двух градусов мороза, на юге – от одного градуса тепла до одного градуса мороза.





Прогноз на 3 января. Фото: Укргидрометцентр

Народный прогноз погоды

В последний день декабря, сообщает портал "Синоптик", почитается память святителя Модеста, который считается покровителем скота. В прежние времена в этот день отмечали мужские братчины (складчины) с пивом и мясом. Чем сильнее были морозы в этот день, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели. Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.



1 января почитается память святого Бонифатия. Народная примета гласит: "Каков первый день января, таков и первый день лета". Принято было считать, если первый день в году веселый (счастливый), то и год будет таким же (и наоборот). На погоду в этот день указывали птицы: если синички с утра пищат — к морозу, если воробьи нахохлились, следует ожидать непогоды. Также в старину заметили, если утром густой иней на деревьях, то год будет урожайным.

2 января почитается память святого Игнатия Богоносца. Погода этого дня предсказывает погоду августа. Наши предки подметили: насколько сильный мороз в этот день, настолько жарко будет летом. А если есть иней на деревьях, то погода в ближайшие дни будет ясной. В старину был обычай на Игнатия вокруг дома обносить иконы, защищая таким образом дом от зла. В этот день садоводы трясут плодовые деревья, чтобы хороший урожай был.

3 января Земля находится в перигелии — она отстоит на наименьшем расстоянии от Солнца. Наши предки приметили, каков день 3 января, таким будет и сентябрь. Красное солнце на утренней зорьке предвещает метель. Если в этот день много снега, то можно ожидать хорошего урожая хлеба, а если снег не укроет землю к этому дню, то урожай в грядущем году будет скудным.

4 января отмечается день Анастасии Узорешительницы. К этой святой обращались в молитвах для легкого течения беременности и родов. В этот день, с молитвами к святой, женщины вышивали полотенце, которое должно было помочь благополучно разрешиться от бремени. В народе приметили, каким день будет на Анастасию, таким будет и октябрь. Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.

5 января почитается память святых Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью. Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября. Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: "Пришел Федул, ветер подул" — это предвещало хороший урожай. Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября — 6 января).