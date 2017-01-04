"Kalitka Пати": как футболист Калитвинцев отметил 24-летие (фото)
Перешедший в немецкий "Эрцгебирге" футболист закатил вечеринку по случаю своего 24-летия
Сегодня украинский полузащитник клуба второй немецкой бундеслиги "Эрцгебирге" Владислав Калитвинцев отмечает День Рождения. Футболисту, последние два года выступавшему на правах аренды в "Черноморце", исполнилось 24 года.
В одной из социальных сетей футболист и его девушка Ирина разместили фотографии с вечеринки с друзьями, которую назвали "Kalitka Пати".
Напомним, что сегодня стало известно о трансфере игрока "Динамо" Калитвинцева в "Эрцгебирге".
Игрок "Динамо" Калитвинцев с очаровательной девушкой отдыхает на Сейшелах (фото)
Вы сейчас просматриваете новость ""Kalitka Пати": как футболист Калитвинцев отметил 24-летие (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии