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"Kalitka Пати": как футболист Калитвинцев отметил 24-летие (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/49_main.1483560322.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/49_tn.1483560322.jpg Украина Перешедший в немецкий "Эрцгебирге" футболист закатил вечеринку по случаю своего 24-летия

"Kalitka Пати": как футболист Калитвинцев отметил 24-летие (фото)

Сегодня, 22:15

Перешедший в немецкий "Эрцгебирге" футболист закатил вечеринку по случаю своего 24-летия

Владислав Калитвинцев с девушкой Ириной. Фото Instagram
Владислав Калитвинцев с девушкой Ириной. Фото Instagram

Сегодня украинский полузащитник клуба второй немецкой бундеслиги "Эрцгебирге" Владислав Калитвинцев отмечает День Рождения. Футболисту, последние два года выступавшему на правах аренды в "Черноморце", исполнилось 24 года.

В одной из социальных сетей футболист и его девушка Ирина разместили фотографии с вечеринки с друзьями, которую назвали "Kalitka Пати".

Напомним, что сегодня стало известно о трансфере игрока "Динамо" Калитвинцева в "Эрцгебирге".

Игрок "Динамо" Калитвинцев с очаровательной девушкой отдыхает на Сейшелах (фото)

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День рождения, Владислав Калитвинцев, Эрцгебирге

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Источник:

Сегодня|Спорт

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