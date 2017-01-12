Калитвинцев: "С "Эрцгебирге" переговоры не вел, возвращаюсь в "Динамо"

Трансферные слухи вокруг украинского футболиста не имеют под собой оснований

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев, выступавший на правах аренды в одесском "Черноморце", возвращается в столичный клуб. У Калитвинцева-младшего истек срок арендного соглашения.

- Я возвращаюсь в "Динамо", которому и принадлежит мой контракт. Что касается трансферных слухов – об интересе немецкого "Эрцгебирге" и других иностранных команд, то они не имеют под собой оснований. Я ни с кем не вел переговоров. К слову, у меня нет агента, – сказал Калитвинцев.

Отметим, что контракт Калитвинцева в "Динамо" рассчитан до лета текущего года. В нынешнем сезоне Владислав провел 12 поединков (9 – в "основе"). Отметился одной результативной передачей и заработал два "горчичника".