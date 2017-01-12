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Калитвинцев: "С "Эрцгебирге" переговоры не вел, возвращаюсь в "Динамо" http://www.segodnya.ua/img/article/7877/36_main.1484235224.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/36_tn.1484235224.jpg Украина Трансферные слухи вокруг украинского футболиста не имеют под собой оснований

Калитвинцев: "С "Эрцгебирге" переговоры не вел, возвращаюсь в "Динамо"

Сегодня, 17:33

Трансферные слухи вокруг украинского футболиста не имеют под собой оснований

Владислав Калитвинцев. Фото ФК &quot;Черноморец&quot;
Владислав Калитвинцев. Фото ФК "Черноморец"

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев, выступавший на правах аренды в одесском "Черноморце", возвращается в столичный клуб. У Калитвинцева-младшего истек срок арендного соглашения.

- Я возвращаюсь в "Динамо", которому и принадлежит мой контракт. Что касается трансферных слухов – об интересе немецкого "Эрцгебирге" и других иностранных команд, то они не имеют под собой оснований. Я ни с кем не вел переговоров. К слову, у меня нет агента, – сказал Калитвинцев.

Отметим, что контракт Калитвинцева в "Динамо" рассчитан до лета текущего года. В нынешнем сезоне Владислав провел 12 поединков (9 – в "основе"). Отметился одной результативной передачей и заработал два "горчичника".
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Черноморец Одесса, Владислав Калитвинцев

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Источник:

FootBoom

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