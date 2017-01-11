"Карпаты" переманили двух игроков "Черноморца"

В четверг новички вместе с другими футболистами отправится на первый сбор в Турцию

Львовские "Карпаты" усилились двумя игроками одесского "Черноморца".

"Львы" подписали двухлетний контракт с полузащитником Артемом Филимоновым. В этом сезоне успел провести за "моряков" 16 матчей и отметиться одним забитым голом.

Также новичком "бело-зеленых" стал вратарь Евгений Боровик. В этом сезоне голкипер провел 17 поединков, в которых пропустил 17 голов. При этом, в активе Боровика 8 "сухих" матчей.

Кроме того, Евгению удалось установить новый клубный рекорд "Черноморца" – 586 минут без пропущенных голов. Контракт с вратарем заключен на 2 года.

В четверг новички вместе с другими футболистами "Карпат" отправится на первый тренировочный сбор в Турцию.