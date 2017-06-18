Катер ВМС Украины впервые за 20 лет сможет выйти в море
В свой первый за многие годы поход катер с курсантами отправится в Румынию и Болгарию
Катер ВМС "Чигирин" почти 20 лет простоял в ремонте в Крыму, потом ненадолго попал в российский плен, а после был снова возвращен в Украину.
На данный момент катер реконструировали, на что из госбюджета потратили 3,5 млн гривень. Катер будет использоваться как учебная база для курсантов и лицеистов, сообщает "5 канал".
В свой первый за многие годы поход катер с курсантами отправится в Румынию и Болгарию.
До аннексии Крыма у Украины было 26 боевых кораблей и катеров 18 различных типов. На сегодняшний день осталось 10 надводных кораблей и 33 судна обеспечения.
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