Катер ВМС Украины впервые за 20 лет сможет выйти в море

Вчера, 07:45

В свой первый за многие годы поход катер с курсантами отправится в Румынию и Болгарию


Катер ВМС "Чигирин" почти 20 лет простоял в ремонте в Крыму, потом ненадолго попал в российский плен, а после был снова возвращен в Украину.

На данный момент катер реконструировали, на что из госбюджета потратили 3,5 млн гривень. Катер будет использоваться как учебная база для курсантов и лицеистов, сообщает "5 канал".

В свой первый за многие годы поход катер с курсантами отправится в Румынию и Болгарию.

До аннексии Крыма у Украины было 26 боевых кораблей и катеров 18 различных типов. На сегодняшний день осталось 10 надводных кораблей и 33 судна обеспечения.
ВМС, море, катер, командование, чигирин, ВМС Украины

Вы сейчас просматриваете новость "Катер ВМС Украины впервые за 20 лет сможет выйти в море". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Эсминец США. Фото: AFP

Эсминец ВМС США вернулся на базу в Японии после столкновения

17 Июня, 20:54

Поисково-спасательные операции по поиску пропавших без вести 7 моряков продолжаются

Мир

USS Fitzgerald, фото AFP

Столкновение судна и американского эсминца: семь членов экипажа пропали, один ранен

17 Июня, 03:57

Представители флота добавили, что число травм все еще устанавливается

Мир

У берегов Японии американский эсминец столкнулся с торговым судном

17 Июня, 02:07

Сейчас выясняются масштабы инцидента и травмирования персонала

Одесса

Солдат кормят фруктами. Фото: pixabay.com

Военная столовая Западной базы ВМС перешла на систему питания по стандартам НАТО

15 Июня, 18:09

Модернизация ждет еще порядка двух десятков столовых, в том числе в районе Одессы и в Николаеве

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования