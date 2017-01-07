Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Катерина Бондаренко пробилась в финал квалификации в Сиднее http://www.segodnya.ua/img/article/7861/84_main.1483791154.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/84_tn.1483791154.jpg Украина За место в основной сетке украинская теннисистка поспорит с Наоми Броади из Великобритании.

Катерина Бондаренко пробилась в финал квалификации в Сиднее

Сегодня, 14:11

За место в основной сетке украинская теннисистка поспорит с Наоми Броади из Великобритании.

Катерина Бондаренко. Фото AFP
Катерина Бондаренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в финал квалификации на турнире WTA Premier в Сиднее.

В матче второго раунда Бондаренко, посеянная под пятым номером, переиграла Мирьяну Лючич-Барони из Хорватии со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

За место в основной сетке Бондаренко поспорит с Наоми Броади из Великобритании.
WTA, теннисистка, Катерина Бондаренко

Вы сейчас просматриваете новость "Катерина Бондаренко пробилась в финал квалификации в Сиднее". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sapronov-tennis.org

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Катерина Бондаренко. Фото sapronov-tennis.org

Бондаренко с победы стартовала в квалификации турнира в Сиднее, Козлова - вылетела

Вчера, 10:25

В стартовом матче киевлянка обыграла Викторию Томову из Болгарии

Украина

Катерина Козлова. Фото sapronov-tennis.org

Козлова и Бондаренко не смогли пробиться в основную сетку турнира в Брисбене

1 Января, 11:18

Украинки уступили в финале квалификации представительницам США

Мир

Катерина Синякова. Фото AFP

Катерина Синякова выиграла свой первый турнир в карьере

Сегодня, 13:29

Чешская теннисистка завоевала первый титул WTA в карьере, победив в Шэньчжэне

Украина

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина - лидер по количеству побед над первыми ракетками мира

5 Января, 19:30

Украинская теннисистка одержала третью победу над лидером рейтинга за последние пять месяцев

Украина

Элина Свитолина в матче против Квитовой. Фото AFP

Элина Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира

5 Января, 13:07

Украинка вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Мир

Петра Квитова после нападения. Фото AFP

В Чехии объявили вознаграждение за информацию о нападавшем на Петру Квитову

5 Января, 09:55

Теннисистку ранили ножом в ее собственном доме

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.