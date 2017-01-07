Катерина Бондаренко пробилась в финал квалификации в Сиднее
За место в основной сетке украинская теннисистка поспорит с Наоми Броади из Великобритании.
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в финал квалификации на турнире WTA Premier в Сиднее.
В матче второго раунда Бондаренко, посеянная под пятым номером, переиграла Мирьяну Лючич-Барони из Хорватии со счетом 3:6, 6:3, 6:3.
За место в основной сетке Бондаренко поспорит с Наоми Броади из Великобритании.
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