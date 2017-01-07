Катерина Бондаренко пробилась в финал квалификации в Сиднее

За место в основной сетке украинская теннисистка поспорит с Наоми Броади из Великобритании.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в финал квалификации на турнире WTA Premier в Сиднее.

В матче второго раунда Бондаренко, посеянная под пятым номером, переиграла Мирьяну Лючич-Барони из Хорватии со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

За место в основной сетке Бондаренко поспорит с Наоми Броади из Великобритании.