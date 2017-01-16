Катерина Козлова дала бой экс-первой ракетке мира Венус Уильямс (фото)

Четвертая ракетка Украины в первом раунде Australian Open в напряженной борьбе проиграла 17-й ракетке мира

Украинская теннисистка Катерина Козлова выбыла из борьбы на Открытом чемпионате Австралии уже в первом круге.

В стартовом поединке на турнире Козлова в упорной борьбе уступила экс-первой ракетке мира американской теннисистке Венус Вильямс со счетом 6:7, 5:7.

Козлова в рейтинге WTA занимает 101-е место – она четвертая ракетка Украины. Венус Уильямс идет на 17-м месте в мире и на третьем в США.