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Катерина Козлова дала бой экс-первой ракетке мира Венус Уильямс (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/74_main.1484548721.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/74_tn.1484548721.jpg Украина Четвертая ракетка Украины в первом раунде Australian Open в напряженной борьбе проиграла 17-й ракетке мира

Катерина Козлова дала бой экс-первой ракетке мира Венус Уильямс (фото)

Сегодня, 08:38

Четвертая ракетка Украины в первом раунде Australian Open в напряженной борьбе проиграла 17-й ракетке мира

Украинская теннисистка Катерина Козлова выбыла из борьбы на Открытом чемпионате Австралии уже в первом круге.

В стартовом поединке на турнире Козлова в упорной борьбе уступила экс-первой ракетке мира американской теннисистке Венус Вильямс со счетом 6:7, 5:7.

Козлова в рейтинге WTA занимает 101-е место – она четвертая ракетка Украины. Венус Уильямс идет на 17-м месте в мире и на третьем в США.

Australian Open, Венус Уильямс, теннисистка, Катерина Козлова

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Источник:

AFP

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