Казино и залы одноруких бандитов процветают в Украине, несмотря на запреты. Зачастую игорный бизнес работает под прикрытием легальных национальных лотерей. Сколько владельцы залов платят силовикам за "крышу" и почему сами сотрудники казино не хотят легализации, выясняли журналисты "Сегодня".

Разговоры про легализацию игорного бизнеса в Украине ведутся несколько лет. Крым из-за аннексии не стал украинским Лас-Вегасом, как планировалось. В парламенте лежат еще несколько законопроектов. Депутаты предлагают забирать половину прибыли или продавать дорогие патенты на каждых игровой стол.

Но выходить из тени сейчас не выгодно тем, кто зарабатывает на азарте, считают эксперты.