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Киберполиция получила новое оружие для борьбы с пиратами http://www.segodnya.ua/img/article/7841/55_main.1482994578.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/55_tn.1482994578.jpg Украина Национальная полиция Украины сможет быстрее и качественнее реагировать на случаи нарушения авторского права и смежных прав

Киберполиция получила новое оружие для борьбы с пиратами

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Сегодня, 08:53

Национальная полиция Украины сможет быстрее и качественнее реагировать на случаи нарушения авторского права и смежных прав

С нелегальной трансляцией каналов будет проще бороться
С нелегальной трансляцией каналов будет проще бороться

Незаконное распространение телевизионных каналов, медиа-контента в сетях кабельного телевидения и интернет-провайдеров в последнее время получило особенно широкое распространение, нанося значительный ущерб отечественным и зарубежным правообладателям.

Благодаря инициативе ООО "Медиа Группа Украина" и телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2" материальная база каждого из региональных подразделений по борьбе с киберпреступностью пополнилась комплектами специализированного оборудования, предназначенного для выявления и фиксации фактов незаконной ретрансляции телевизионных каналов.

"Переданное Нацполиции на безвозмездной основе оборудование, после недавно проведенного нами тренинга для киберполицейских – логическое продолжение антипиратской инициативы Медиа Группы Украина, которая направлена на объединение усилий частного сектора и правоохранительных органов в борьбе с нарушением прав интеллектуальной собственности на территории Украины – отметил директор ООО "Медиа Группа Украина" Евгений Лященко, – Мы надеемся, что наша помощь будет способствовать уменьшению количества преступлений в данной сфере, что в свою очередь благоприятно отразится на имидже украинского государства на международном уровне".

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Обнаружить и оперативно собрать нужные доказательства теперь станет проще.

"Новое оборудование позволит постоянно держать нарушителей в поле зрения правоохранителей – независимо от того, где происходит нарушение – в кабельной сети или в интернете", – комментируют в МВД.

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