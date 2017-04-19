Киселев сделал прогноз по окончанию войны и нормализации отношений с РФ

Сегодня, 09:43

Журналист считает, что в Украине должно смениться одно поколение, которое бы не застало российской агрессии

Евгений Киселев. Фото: facebook.com/evgeny.kiselev
Евгений Киселев. Фото: facebook.com/evgeny.kiselev

Для восстановления отношений между Украиной и Россией нужно пережить одно поколение, а также, чтоб сменился нынешний путинский режим. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne журналист и ведущий Евгений Киселев.

По его словам, как минимум, в России должна смениться власть, чтоб можно было наладить диалог между странами.

"Я уверен, что это (дружба между Украиной и РФ – ред.) будет, только не скоро. Для этого, как минимум, должен смениться политический режим в России, потому что с нынешним едва ли Украина когда-нибудь сможет нормально разговаривать, учитывая психические особенности действующего российского лидера. Я боюсь, что с ним нормально сейчас никто не может разговаривать, как в стране, так и в мире", – сказал Киселев.

Он отметил, что в Украине должно вырасти новое поколение в условиях мира, которые смогут нормально общаться с россиянами, не испытывая антироссийских эмоций.

"На этой не украинцами развязанной войне нужно, чтобы прошло как минимум 20-25 лет, чтобы те, кто еще не родились, были уже взрослыми и не испытывали этих страшных антироссийских эмоций, которые являются частью сегодняшних реалий", – пояснил журналист.

В то же время Киселев выразил восхищение украинским народом, который в такие сложные для страны времена не потерял мудрость и способность "отделять русский народ от режима".

Ранее российский экономист, бывший первый заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Алексашенко заявлял, что со временем, после окончания войны, отношения между Украиной и Россией могут восстановиться.
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