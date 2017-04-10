Классика мужской стрижки и опасность бритья: Frisor Barbershop – это культура

Как и мода нарядов, автомобилей и музыки, культ мужской стрижки трансформировался под влиянием разных исторических эпох. Первобытность диктовала потребность ухода за волосами с использованием ракушек, растительного и животного жира и прочих подручных средств. Люди развивались, вместе с ними — правила бытовых привычек. От сумбурного состригания волос на голове острыми ракушками мужчины пришли к Помпадуру, Канадке и Полубоксу. Развитию способствовало появление первых инструментов для стрижки и бритья: ножниц, помазков, опасных бритв. Бритва, кстати, которую сейчас используют в Королевском бритье, тогда не считалась действительно опасной. Не было альтернатив. Только с появлением современных станков и триммеров ее призвали к роду "опасок".

"Первые шаги" мужской стрижки

Историческое развитие мужской стрижки поддавалось влиянию культур. Эпоха париков и пышных форм на голове сменилась классикой стрижки французских цирюльников. Позже, с развитием капитализма, востребованными и популярными были стрижки "для удобства": короткие Бокс и Полубокс, традиционная Площадка. Тогда мужчины, как правило, жили в очень насыщенном ритме, спешке и суете. И было важно, чтобы волосы не доставляли неудобства в носке и повседневных делах. В 40-е годы ХХ столетия открывались первые парикмахерские и салоны, груминг и стрижка приобретали все большее значение и популярность. Уделялось большее внимание особенностям формы лица и черепа, привычкам и предпочтениям мужчины. Уже тогда среди всех, привычных сейчас классических стрижек, выделялись четкие Андеркат и Британка, Бокс и Канадка.

Ближе к 60-м годам, когда умы общественности "поглотила" популярность Битлов, мужчины старались угнаться за модой, отращивая длинные волосы. Панки, рокеры, стиляги — мир сделал из стрижки одну из решающих деталей полноценного образа.

Стрижка современности

Постсоветское пространство культивировало развитие мужского парикмахерского искусства как отдельного направления. Открывались школы груминга, создавались первые бренды мужских укладочных средств, развивалась культура ухода за собой. Сегодня сугубо мужская парикмахерская — не новшество, а скорее обыденность, к которой мы уже привыкли. В одном только Киеве уже открыто около сотни тематических заведений, где создаются образы. Свои правила, свои привычки, свое видение стрижки.









"Frisor" — достойный бренд-лидер

Уверенным и достойным нишевым бренд-лидером стал "Frisor Barbershop". Эта сеть мужских парикмахерских популяризирует правильную культуру стрижки уже в 11 городах страны. Основатель и идейный лидер — Дмитрий Верховецкий — уверен: стрижка может кардинально изменить внешность.

Три с половиной года назад, имея десятилетний опыт работы, он открыл свою первую парикмахерскую на Пушкинской. Он хотел создавать образы в атмосфере, где все продумано самостоятельно. Где никто не диктует правила, не требует подчиняться определенным правилам и нормам. Так, без посторонних инвестиций, Дмитрием была открыта первая парикмахерская сети.









Философия "Frisor Barbershop"

"Наша философия — в гармоничном симбиозе профессионализма и творчества, в свободе и правильных мужских истинах", — говорит Дмитрий. Мастера Frisor — своего рода художники, которые ежедневно пишут картины. Классические мужские стрижки здесь индивидуализируют для каждого гостя, учитывая особенности его формы лица, стиля и черт лица. Нет строгих правил и модных трендов, есть классика и особое видение деталей. Все мастера Украины, которые являются частью сети, проходят предварительную стажировку или обучение с нуля, оттачивают навыки и знания, сдают экзамен топовым мастерам и только после успешного получения диплома могут стричь и брить в стенах парикмахерской "Frisor" в любом городе.









С уверенностью можем утверждать: Фризор — не просто место преображения мужчин. Это культура, гармоничный симбиоз правильной геометрии стрижек и культуры мастерства.

https://frisor.ua/