Кличко: "В детстве я писал записки Деду Морозу и съедал их"

В преддверии рождественских и новогодних праздников легендарный украинский супертяжеловес двукратный чемпион мира Владимир Кличко в эксклюзивном интервью немецкому изданию Abendzeitung рассказал, какой заветный подарок он получил перед Рождеством.

- Это самый большой, самый лучший подарок. Речь идет о бое за три чемпионских пояса, да еще в таком легендарном месте, как "Уэмбли". Я мотивирован до кончиков волос. Это бой, который хочет увидеть мир. Я готовился около года к реваншу против Тайсона Фьюри. Но этот бой еще лучше. Большая схватка, еще более грандиозная арена. Ожидание того стоило. Это бой, который ждут все. Я невероятно рад, что я получил шанс боксировать за три пояса. Было бы плохо, если бы мой бой против Фьюри был бы последним, в котором люди видели меня.

Мы празднуем всей семьей Рождество 25 декабря, и мы отмечаем Новый год, а затем 7 января снова. Мы празднуем всегда так. Ни о какой религии в моем детстве речи идти не могло. Как написал Карл Маркс, для народа это было опиумом. На то время в роли Бога выступал Ленин, а объектом веры была партия. Я хорошо помню, что нам приходилось расти в окружении портретов Ленина, и их действительно можно было увидеть везде. Однако поддержку может дать только наличие истинной веры, так как она еще и опора. Благодаря вере можно отличить добро от зла. К тому же, именно вера – это то, чем люди отличаются от животных.

Классического Рождества не было в моей юности. Но там был Дед Мороз. Я пока его ни разу не видел, но подарки он приносил. Я помню, как писал в детстве мои желания на бумаге и съедал их. Пожалуйста, дети, не подражайте, это не очень здорово. Но я получил почти все, чего мне хотелось. Помню велосипед, который я никогда не забуду.

Я не делаю это по-прежнему, как в детстве, и не ем записки. Но каждый год я сажусь и ставлю перед собой цели в Новом году. Большинства я достигаю!