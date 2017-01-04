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Климкин объяснил, когда можно начинать говорить о снятии санкций с РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7854/79_main.1483521475.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/79_tn.1483521475.jpg Украина Глава МИД Украины отметил, что идея снятия санкций после выполнения Минских договоренностей не является новой

Климкин объяснил, когда можно начинать говорить о снятии санкций с РФ

Сегодня, 11:12

Глава МИД Украины отметил, что идея снятия санкций после выполнения Минских договоренностей не является новой

Павел Климкин. Фото: 112 Украина
Павел Климкин. Фото: 112 Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что говорить о снятии санкций против России можно после выполнения ею Минских договоренностей, а при невыполнении – об их усилении.

"Санкции нам нужны, чтобы заставить Россию выполнять "Минск", если она выполнит "Минск", то можно начинать говорить о снятии санкций, можно начинать говорить о других вещах со стороны Европейского Союза", – сказал Климкин на совместном брифинге с председателем ОБСЕ Себастьяном Курцом в Мариуполе в среду.

Глава МИД Украины отметил, что идея снятия санкций после выполнения Минских договоренностей не является новой.

"Или "Минск" выполняется и тогда санкции снимаются, или "Минск" не выполняется и тогда необходимо найти средства, возможно, усиление санкций, возможно, – другие средства давления, чтобы Россия все же "Минск" выполнила", – подчеркнул Климкин.

Министр иностранных дел Украины добавил, что при этом те санкции, которые были введены против России в связи с оккупацией Крыма, должны остаться до его освобождения.
россия, Украина, санкции, климкин

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Источник:

Интерфакс-Украина

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