Климкин объяснил, когда можно начинать говорить о снятии санкций с РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что говорить о снятии санкций против России можно после выполнения ею Минских договоренностей, а при невыполнении – об их усилении.



"Санкции нам нужны, чтобы заставить Россию выполнять "Минск", если она выполнит "Минск", то можно начинать говорить о снятии санкций, можно начинать говорить о других вещах со стороны Европейского Союза", – сказал Климкин на совместном брифинге с председателем ОБСЕ Себастьяном Курцом в Мариуполе в среду.



Глава МИД Украины отметил, что идея снятия санкций после выполнения Минских договоренностей не является новой.



"Или "Минск" выполняется и тогда санкции снимаются, или "Минск" не выполняется и тогда необходимо найти средства, возможно, усиление санкций, возможно, – другие средства давления, чтобы Россия все же "Минск" выполнила", – подчеркнул Климкин.



Министр иностранных дел Украины добавил, что при этом те санкции, которые были введены против России в связи с оккупацией Крыма, должны остаться до его освобождения.