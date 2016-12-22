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Климкин развеял опасения украинцев, связанные с "безвизом" http://www.segodnya.ua/img/article/7820/23_main.1482407485.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/23_tn.1482407485.jpg Украина По словам главы МИД Украины, граждане не должны будут стоят на границе несколько часов и собирать по 16-18 документов для въезда в ЕС

Климкин развеял опасения украинцев, связанные с "безвизом"

Сегодня, 13:49

По словам главы МИД Украины, граждане не должны будут стоят на границе несколько часов и собирать по 16-18 документов для въезда в ЕС

Павел Климкин
Павел Климкин. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Украинцы не будут тратить на прохождение контроля несколько часов после получения безвизового режима с Евросоюзом, и смогут проходить контроль на границе, имея из документов только биометрический паспорт. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает "ТСН.ua".

"Пакет документов – это только биометрический паспорт. Но честно должны сказать, что с собой нужно иметь еще страховку, поскольку без страховки оно не работает. Если едешь на автомобиле, то нужно иметь страховку по связанным с этим рискам. На первом этапе будет минимальный контроль, но он незначительный", – подчеркнул министр.

По словам Климкина, на въезде в ЕС украинцев могут спросить, какова цель поездки и куда они едут.

"Но все это работает достаточно неплохо для всех стран, с которыми ЕС имеет безвизовый режим. Давайте посмотрим, как безвизовый работает для Балканских стран или для Молдовы", – отметил глава МИД.

Климкин добавил, что на первом этапе нужно будет иметь с собой минимальные документы.

"Пакет значит, что не нужно будет собирать все 16 или 18 документов, несколько недель нести, в посольстве стоять", – пояснил министр.

Также он опроверг слухи о том, что Украинцы будут вынуждены стоять на границе по два часа.

Напомним, 15 декабря Европейский парламент поддержал введение механизма остановки безвизового режима между Евросоюзом и третьими странами.

Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима в декабре 2015 года.

Осенью 2016 проект о предоставлении права безвизовых поездок в Европу для граждан Украины прошел согласование в комитетах Европарламента. В ноябре решение утвердили в Совете ЕС. Ожидается, что голосование по вопросу пройдет в начале 2017 года.
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