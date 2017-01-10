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Клуб из Бельгии надеется перехватить Калитвинцева у представителя второй лиги Германии http://www.segodnya.ua/img/article/7868/32_main.1484045365.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/32_tn.1484045365.jpg Украина Украинский футболист пока не явился в расположение "Эрцгебирге"

Клуб из Бельгии надеется перехватить Калитвинцева у представителя второй лиги Германии

Сегодня, 12:49

Украинский футболист пока не явился в расположение "Эрцгебирге"

Владислав Калитвинцев. Фото chernomorets.odessa.ua
Владислав Калитвинцев. Фото chernomorets.odessa.ua

Бельгийский "Стандард" может перехватить у "Эрцгебирге" полузащитника Владислава Калитвинцева, контракт которого принадлежит "Динамо", сообщает Bild.

В "Эрцгебирге" продолжают ждать 24-летнего украинского полузащитника Владислава Калитвинцева, о переходе которого в клуб второй немецкой бундеслиги сообщалось еще в начале января.

Впрочем, позднее появилась информация, что Калитвинцев не прибыл в расположение "Эрцгебирге" из-за проблем с рабочей визой.

По данным источника, такая проволочка может заключаться вовсе не из-за проблем с документами, а по причине пристального интереса к Калитвинцеву со стороны "Стандарда". Что правда, детали варианта с бельгийцами не раскрываются.

Напомним, Владислав Калитвинцев является воспитанником "Динамо", но не входит в планы главного тренера "бело-синих" Сергея Реброва.

Первую половину сезона хавбек провел в "Черноморце" на правах аренды, отыграв за одесситов 12 матчей в УПЛ, в которых отличился лишь 1 результативной передачей.
футбол, чемпионат Украины, чемпионат Германии, Черноморец Одесса, чемпионат Бельгии, Владислав Калитвинцев, Стандард, Эрцгебирге

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Источник:

SportArena

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