Клуб из Бельгии надеется перехватить Калитвинцева у представителя второй лиги Германии

Украинский футболист пока не явился в расположение "Эрцгебирге"

Бельгийский "Стандард" может перехватить у "Эрцгебирге" полузащитника Владислава Калитвинцева, контракт которого принадлежит "Динамо", сообщает Bild.

В "Эрцгебирге" продолжают ждать 24-летнего украинского полузащитника Владислава Калитвинцева, о переходе которого в клуб второй немецкой бундеслиги сообщалось еще в начале января.

Впрочем, позднее появилась информация, что Калитвинцев не прибыл в расположение "Эрцгебирге" из-за проблем с рабочей визой.

По данным источника, такая проволочка может заключаться вовсе не из-за проблем с документами, а по причине пристального интереса к Калитвинцеву со стороны "Стандарда". Что правда, детали варианта с бельгийцами не раскрываются.

Напомним, Владислав Калитвинцев является воспитанником "Динамо", но не входит в планы главного тренера "бело-синих" Сергея Реброва.

Первую половину сезона хавбек провел в "Черноморце" на правах аренды, отыграв за одесситов 12 матчей в УПЛ, в которых отличился лишь 1 результативной передачей.