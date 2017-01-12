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Ключевой игрок "Ворсклы" сбежал в клуб второй лиги Турции http://www.segodnya.ua/img/article/7877/44_main.1484236720.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/44_tn.1484236720.jpg Украина Кобахидзе выступал за "Ворсклу" с лета 2016-го  

Ключевой игрок "Ворсклы" сбежал в клуб второй лиги Турции

Сегодня, 17:58

Кобахидзе выступал за "Ворсклу" с лета 2016-го

 

Сандро Кобахидзе. Фото Instagram
Сандро Кобахидзе. Фото Instagram

Экс-полузащитник "Ворсклы" Сандро Кобахидзе будет играть во втором по силе чемпионате Турции.

О переходе грузинского хавбека в "Гезтепе" из Измира сообщает на своей странице в Facebook агент Вадим Шаблий.

29-летний футболист подписал контракт на полтора года с командой, которая идет в чемпионате на первом месте. После 16-ти туров в активе "Гезтепе" 31 очко. Раньше сообщалось, что игроком интересуется "Сивасспор".

Кобахидзе выступал за "Ворсклу" с лета 2016-го. Футболист сыграл 17 матчей в УПЛ (16 – со старта) и две встречи в Кубке, забив один гол.

Ранее футболист играл за "Днепр", "Арсенал", "Кривбасс" и "Волынь".

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футбол, Ворскла Полтава, чемпионат Турции, Александр Кобахидзе

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Источник:

Football.ua

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