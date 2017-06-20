Командующий Нацгвардией: РФ готовила захват Крыма 10 лет

Россия уже с 2005 года начала выселять с полуострова военных с украинскими корнями, отметил Аллеров

Россия начала готовить аннексию Крыма еще в 2005 году, но если бы в Украине не развалили армию, то крымская группировка смогла бы не пустить российских военных на полуостров. Об этом заявил в интервью "Апострофу" командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров.

По его словам, Россия уже с 2005 года начала подготавливать почву для будущей аннексии полуострова.

"Я был командиром бригады в Крыму, командовал частями в Красноперекопске, в Симферополе, в Севастополе... У меня внук родился в Симферополе! И я видел, как с 2005 года офицеров Черноморского флота России в Крыму, которые родились в Украине, имели украинские корни, жен, семьи, россияне начали убирать из Севастополя, из Крыма. Там оставались только те, кто родился в России и не имел никакой связи с Украиной. Они уже готовились к какой-то агрессии. Об этом не принято было тогда говорить, но сегодня аналитика показывает, что это было не совпадение", – рассказал Аллеров.

Он подчеркнул, что России не нравились попытки Украины стать независимой от нее, а война в 2014 году лишь подтвердила это.

Также Аллеров отметил, что Украина не позволила бы вторгнуться в Крым российским военным, если бы там действовали воинские части НГУ, которые были в 90-х годах.

"А что мы имели на начало 2014-го? Распалось Министерство внутренних дел, убежали из страны президент, министр внутренних дел, командующий Внутренних войск... И Россия приступила к реализации своего плана по аннексии Крыма, к которому готовилась лет десять, не меньше. Хотя, если бы в начале 2014-го существовали те мощные воинские формирования, которые существовали в 1990-х годах, то ни один российский солдат не пересек бы границу нашей страны. Гвардия бы этого не позволила. В Керчи была мощная бригада, были мощные бригады в Симферополе, в Севастополе. Тогда очень большое внимание уделялось тому, чтобы формирование могло реагировать на угрозу", – добавил глава НГУ.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.