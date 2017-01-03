Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Командующий Нацгвардией рассказал, чему НАТО учится у Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7854/24_main.1483461568.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/24_tn.1483461568.jpg Украина Аллеров рассказал, как идет обмен опытом между гвардиями стран Альянса и Украины

Командующий Нацгвардией рассказал, чему НАТО учится у Украины

Сегодня, 18:38

Аллеров рассказал, как идет обмен опытом между гвардиями стран Альянса и Украины

Нацгвардия может многому научить НАТО - Аллеров. Фото: AFP
Нацгвардия может многому научить НАТО - Аллеров. Фото: AFP

Страны НАТО перенимают у Нацгвардии Украины опыт ведения "гибридной войны". Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров.

"Мы сотрудничаем с национальными гвардиями или со структурами с аналогичными функциями стран НАТО и, на самом деле, у нас не так много различий, к тому же, не только мы – они тоже уже перенимают наш опыт в условиях гибридной войны", – заявил он.

"Что касается стандартов НАТО – они призваны обеспечить взаимодействие между вооруженными силами стран НАТО и стран-партнеров. Так, в этом году гвардейцы имели возможность улучшить свои знания английского языка", – добавил Аллеров.

По его словам, в Нацгвардии были внесены изменения в систему боевой подготовки подразделений, принципиально изменен подход к организации индивидуальной подготовки личного состава путем введения инструкторов по боевой подготовке по специальным направлениям огневой, тактической, военно-инженерной, военно-медицинской и топографической подготовки.

"Создан Центр подготовки инструкторов по боевой и специальной подготовке в соответствии со стандартами НАТО. На сегодняшний день выпущено 123 инструктора, и 96 – еще продолжают обучение", – рассказал командующий.

Напомним, госпредприятие "Укроборонсервис", входящее в "Укроборонпром", и американская компания Aeroscraft подписали сегодня, 3 января, меморандум о сотрудничестве, предусматривающий производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО.

Как сообщается, первым проектом станет винтовка M16.

Также сегодня, 3 января, глава МИД Австрии и действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц посетил Донецкую область и своими глазами увидел результаты обстрела боевиками окрестностей Мариуполя.
нато, мид, винтовка, обучение, климкин, Укроборонсервис, меморандум, укроборонпром, командующий, нацгвардия, Аллеров, Курц

Вы сейчас просматриваете новость "Командующий Нацгвардией рассказал, чему НАТО учится у Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: riflescopeguide.com

В Украине будут выпускать винтовку M16

Сегодня, 13:33

Изготовление оружия по стандарту НАТО - важная часть развития и реформирования украинского ОПК

Украина

Испытания «Ольхи». Все стрельбы новой ракеты прошли успешно

Пять главных военных итогов года

31 Декабря 2016, 08:01

Уходящий год Украина потратила на укрепление военного могущества. Ей помогли 18 государств, самую большую поддержку оказали США

Мир

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

НАТО не видит прямой угрозы со стороны России - Столтенберг

30 Декабря 2016, 10:03

Генсек альянса также выразил мнение, что нет смысла сравнивать Россию с ИГ

Украина

Юрий Стець. Фото: atn.ua

СНБО утвердил доктрину информационной безопасности Украины

29 Декабря 2016, 18:26

Доктрина определяет национальные интересы Украины в информационной сфере

Мир

Девид Кэмерон. Фото: РБК-Украина

Кэмерон может стать новым генсеком НАТО - Daily Mail

29 Декабря 2016, 16:30

Как сообщается, Британия намерена сохранить сильные позиции в Альянсе и оставаться второй после США значимой страной в НАТО

Мир

Джон Маккейн. Фото: AFP

Маккейн считает, что НАТО нужно адаптироваться к российской агрессии

27 Декабря 2016, 15:38

В связи с российское агрессией сенатор считает, что в Эстонии нужно американское военное присутствие

Мир

Маккейн. Фото: politrussia.com

Маккейн предупредил РФ не питать слишком больших иллюзий в отношении Трампа

27 Декабря 2016, 15:26

По его словам, независимо от того, кто был или будет президентом США, всегда будет "сильный и значимый ответ" в ответ на российскую агрессию

Политика

Отношения между странами будут напряженными. Фото: glavnoe.ua

Эксперты Stratfor спрогнозировали, какими будут отношения Украины и РФ в 2017 году

27 Декабря 2016, 12:02

Как отмечается, столкнувшись с перспективой уменьшения поддержки со стороны Запада, Украина может попробовать объединиться с соседними странами

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.