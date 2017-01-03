Командующий Нацгвардией рассказал, чему НАТО учится у Украины

Аллеров рассказал, как идет обмен опытом между гвардиями стран Альянса и Украины

Страны НАТО перенимают у Нацгвардии Украины опыт ведения "гибридной войны". Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров.

"Мы сотрудничаем с национальными гвардиями или со структурами с аналогичными функциями стран НАТО и, на самом деле, у нас не так много различий, к тому же, не только мы – они тоже уже перенимают наш опыт в условиях гибридной войны", – заявил он.

"Что касается стандартов НАТО – они призваны обеспечить взаимодействие между вооруженными силами стран НАТО и стран-партнеров. Так, в этом году гвардейцы имели возможность улучшить свои знания английского языка", – добавил Аллеров.

По его словам, в Нацгвардии были внесены изменения в систему боевой подготовки подразделений, принципиально изменен подход к организации индивидуальной подготовки личного состава путем введения инструкторов по боевой подготовке по специальным направлениям огневой, тактической, военно-инженерной, военно-медицинской и топографической подготовки.

"Создан Центр подготовки инструкторов по боевой и специальной подготовке в соответствии со стандартами НАТО. На сегодняшний день выпущено 123 инструктора, и 96 – еще продолжают обучение", – рассказал командующий.

Напомним, госпредприятие "Укроборонсервис", входящее в "Укроборонпром", и американская компания Aeroscraft подписали сегодня, 3 января, меморандум о сотрудничестве, предусматривающий производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО.

Как сообщается, первым проектом станет винтовка M16.

Также сегодня, 3 января, глава МИД Австрии и действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц посетил Донецкую область и своими глазами увидел результаты обстрела боевиками окрестностей Мариуполя.