Комбриг ВСУ: Боевики пытались купить Донецкий аэропорт в подарок Путину (видео)

Во время противостояний в 2014 году за Донецкий аэропорт, который защищали "киборги", боевики предлагали украинским военным деньги за сдачу стратегического объекта. Об этом рассказывает в сюжете ТСН, опубликованном на YouTube, командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Микац, руководивший обороной ДАП.

Он отметил, что боевики хотели сделать Путину подарок на день рождение 7 октября 2014 года, "купив" у украинских военных аэропорт.

"Ко дню рождения Путина, они старались сделать подарок ему. Они это открыто заявляли, выходили там по телефонам через координационный центр, предлагали и деньги, чтобы мы оставили аэропорт", – сказал Микац.

Как рассказывали защитники Донецкого аэропорта "киборги", можно было изменить сценарий войны и перейти в наступление, однако так и не дождались приказа от командования. Бойцы отмечают, что попали в аэропорт военно-транспортным ИЛ-76. Их задачей было удержать терминалы аэропорта и не позволить их захватить врагу.