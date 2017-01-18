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Комбриг ВСУ: Боевики пытались купить Донецкий аэропорт в подарок Путину (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/9_main.1484752495.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/9_tn.1484752495.jpg Украина Украинским военным предлагали деньги за сдачу стратегически важного объекта, рассказал генерал

Комбриг ВСУ: Боевики пытались купить Донецкий аэропорт в подарок Путину (видео)

Сегодня, 04:29

Украинским военным предлагали деньги за сдачу стратегически важного объекта, рассказал генерал


Во время противостояний в 2014 году за Донецкий аэропорт, который защищали "киборги", боевики предлагали украинским военным деньги за сдачу стратегического объекта. Об этом рассказывает в сюжете ТСН, опубликованном на YouTube, командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Микац, руководивший обороной ДАП.

Он отметил, что боевики хотели сделать Путину подарок на день рождение 7 октября 2014 года, "купив" у украинских военных аэропорт.

"Ко дню рождения Путина, они старались сделать подарок ему. Они это открыто заявляли, выходили там по телефонам через координационный центр, предлагали и деньги, чтобы мы оставили аэропорт", – сказал Микац.

Как рассказывали защитники Донецкого аэропорта "киборги", можно было изменить сценарий войны и перейти в наступление, однако так и не дождались приказа от командования. Бойцы отмечают, что попали в аэропорт военно-транспортным ИЛ-76. Их задачей было удержать терминалы аэропорта и не позволить их захватить врагу.
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"Сегодня"

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