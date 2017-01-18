Комитет Рады просит ГПУ проверить, есть ли в действиях Савченко признаки госизмены

В Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны пердложили пустить дело в рамках действующего законодательства

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение обратиться к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях народного депутата Надежды Савченко нарушения закона о борьбе с терроризмом и признаки государственной измены.

"Информация, которую мы заслушали, дает нам основания обратиться к Генеральной прокуратуре Украины, чтобы дали правовую оценку заявлениям Винника, (народного депутата, члена комитета Ивана Винника – Ред.), заявлениям представителей СБУ… У нас есть действующее законодательство – пусть это идет в рамках действующего законодательства", – предложил глава комитета Сергей Пашинский.

Такое предложение не вызвало возражений у членов комитета.

Член комитета, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что в действиях его коллеги есть признаки государственной измены. При этом он не стал называть фамилию народного депутата, однако сделал такое заявление в ходе обсуждения информации СБУ относительно действий Савченко.

"Хотел бы обратиться к представителям СБУ… сделать заявление о совершении уголовного правонарушения по факту совершения умышленных действий во вред территориальной целостности, суверенитету, экономической, национальной безопасности Украины с предварительной квалификацией ст.111 "государственная измена"… Умышленно не называю фамилию, ведь народный депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады. Но производство вы обязаны зарегистрировать", – сказал Винник.

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Киеву для возвращения под контроль регионов Донбасса необходимо признать присоединение Крыма к РФ.

Народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что с заявлениями его коллеги по парламенту Надежды Савченко должны разобраться украинские спецслужбы и прокуратура. "Готовлю запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины", – пояснил Тымчук.

В Кремле заявили, в ответ, что вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма не является дискуссионным для Москвы.

Как известно, в марте 2014 года после введения войск в Крым РФ незаконно аннексировала полуостров, а после этого стала оказывать поддержку пророссийским боевикам на востоке Украины. Украинская сторона неоднократно заявляла, что на территории Донбасса находятся российские войска и техника.