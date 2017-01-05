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Кому вручат повестки в феврале: в Генштабе рассказали подробности призыва http://www.segodnya.ua/img/article/7858/29_main.1483634743.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/29_tn.1483634743.jpg Украина В этом году хотят провести призыв офицеров на военную службу

Кому вручат повестки в феврале: в Генштабе рассказали подробности призыва

Сегодня, 18:44

В этом году хотят провести призыв офицеров на военную службу

Офицеры запаса будут также нести службу в зоне АТО, но только после подготовки Фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua
Офицеры запаса будут также нести службу в зоне АТО, но только после подготовки Фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua

В 2017 году на военную службу будут призывать офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили.

Об этом заявил замначальника главного управления персонала Генштаба ВСУ Марк Андрусяк в эфире радио "Армия FM", сообщает "Левый берег".

"Мы планируем в этом году провести такой призыв офицеров на военную службу. Такой вид службы называется "военная служба по призыву лиц офицерского состава. Срок службы составит 18 месяцев. В отношении таких призывников будут действовать нормы о сохранении за ними рабочего места и зарплаты", – рассказал он.

Первый набор планируется уже в феврале. Как отметил Андрусяк, офицеры запаса будут также нести службу в зоне АТО, но только после соответствующей подготовки.

Главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба Виктор Муженко пояснил, что призывая на службу "офицеров-срочников", планируют укомплектовать офицерские должности – как первичных, так и на уровне органов военного управления.

"Нам необходимо систематизировать данные об офицерах запаса, способных проходить военную службу. В частности, это касается людей, которые не служили, но имеют высшее образование и получили воинские звания офицеров запаса. Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тыс. человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Министерство обороны планирует перейти на контрактную службу до 2020 года.
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Источник:

Левый берег

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