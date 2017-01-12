Громкий конфликт и. о. министра здравоохранения Супрун и известного кардиохирурга Тодурова: все подробности

Обвинения директора Института сердца Бориса Тодурова в смертях десятков тысяч украинцев в адрес и. о. министра здравоохранения породили скандал, который продолжается уже больше недели

В десятках тысяч смертей и отсутствии препаратов из-за непроведенных закупок нынешнюю команду Минздрава обвинил директор Института сердца Борис Тодуров в своей записи в Facebook. Его пост породил целый конфликт в соцсети. Одни считают это криком души врача, а другие называют спланированной информационной атакой на министерство.

Из-за чего возник конфликт?

Директор Института сердца Борис Тодуров. Фото: Г. Салай, "Сегодня.ua"

В канун Нового года на странице и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун появился эмоциональный комментарий с обвинением в смертях десятков тысяч украинцев, нечестных закупках медикаментов и блокировании работы Института сердца от директора медучреждения Бориса Тодурова. По его словам, по сердечно-сосудистым заболеваниям до сих пор не проведено закупок расходных материалов, из-за чего страдают пациенты. В своей записи врач винит команду министерства в халатности. В ответ Ульяна Супрун внесла его в "черный список", позже он продублировал запись у себя на личной страничке.

Передачу закупок медикаментов международным организациям он считает неоправданной и коррупционной. Одна из них – Crown Agents, по мнению врача, на самом деле частная компания, которая не закупает препараты у производителей, а работает с дистрибьюторами, как до этого и МОЗ, к тому же берет огромный процент за свои услуги. А работу медучреждения министерство намеренно блокирует: "Ваш зам Линчевский заблокировал работу Института сердца. Не подписал ни одного официального документа за последние четыре месяца. Уже четвертый месяц он отказывает нам в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи".

Позже Тодуров записал видеообращение, в котором детализировал обвинения в адрес министерства, уделив особое внимание закупкам. "Скажите, вы у нас, у налогоплательщиков, спросили – мы хотим таких закупок? Мы готовы платить частной компании, которую вы называете международной организацией, 7% за логистику и получать еще НДС 20%, который не сняли, как обещали, а потом еще и получить по стопроцентной предоплате все это через год?" – говорит врач.

Обвинения в адрес Минздрава поддержал глава организации "Украинский выбор" и кум Путина Виктор Медведчук. "Это повод начать уголовное расследование в отношении Супрун и ее замов", – прокомментировал он, а кардиохирургу пообещал предоставить юридическую помощь.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Фото: umoloda.kiev.ua

Высказывания Тодурова являются манипуляциями, считают в Министерстве здравоохранения. Команда Ульяны Супрун начала работу с июля 2016 года и сразу взялась за закупки препаратов, которые были прерваны еще в 2014-м, из-за чего больше года в стране не было жизненно необходимых препаратов и вакцин. Только в 2016-м закупки возобновили через международные организации. А расходные материалы Институт получил в 2016 году в полном объеме.

"В 2016-м Институт сердца получил 950 стентов, что составляет 100% от квоты для Института (приказ №13 от 13.01.2016), а также дополнительно еще 413 стентов за перераспределениями. Всего в течение 2016 Институт сердца получил 1363 стента. Очередной раз подчеркиваем, что эти 1363 стента, которые закупили за счет государственного бюджета, должны устанавливать бесплатно.", – отмечают у Супрун.

Относительно обвинений в блокировании работы Института сердца в министерстве отмечают, что официальные письма по открытию филиалов в Донецкой и Луганской областях поступили в Минздрав в начале октября 2016-го, на следующий день их начали обрабатывать.

На обвинение также отреагировала и международная организация Crown Agents. По заявлению организации, информация Тодурова не соответствует действительности – 100% акций Crown Agents принадлежат неприбыльному фонду Crown Agents Foundations, который не является частной компанией и сотрудничает с правительствами стран, международными организациями в сфере здравоохранения и предоставления гуманитарной помощи. А процент вознаграждения компании составляет не 7%, а 5%. Что касается проблемы со снятием НДС за импорт лекарств, то она касалась лишь одного дистрибьютора и была решена. Стоит отметить, что в Украине НДС на лекарства составляет не 20%, как заявляет Тодуров, а 7%.

Данный конфликт продолжается по сей день, к нему подключились и другие члены Facebook: стороны практически ежедневно публикуют взаимные обвинения. Например, в ходе конфликта всплыло фото Тодурова с крымским сепаратистом Сергеем Аксеновым. Кардиохирург заявил, что оперировал в Крыму его мать, когда Аксенов был еще легитимным руководителем парламента Крыма.

Кому выгоден конфликт

Данный конфликт может быть спланированной информационной войной против команды Ульяны Супрун, не исключают эксперты. Руководящий партнер Центра контент-анализа Александр Мариковский отмечает: подготовка к конфликту началась еще в октябре. Тогда на крупных телеканалах и во многих СМИ начали появляться имидживые материалы, посвященные Борису Тодурову. А первого января вышла последняя статья о достижениях кардиохирурга, после чего директор Института сердца на страничке Ульяны Супрун опубликовал комментарий, обвиняющий министерство в непрофессиональности и смертях украинцев.

"Публикация первого января – почти беспроигрышный технологический вариант ведения информационной войны. Поскольку информационное пространство не насыщено, то распространяемые месседжи могут значительно легче формировать так называемую "картину дня" (то, что вами запомнится). Борис Тодуров (известный кардиохирург) продемонстрировал свою математическую точность в ведении информационной войны против МОЗ", – пишет Александр Мариковский.

В Центре контент-анализа отмечают: публично поддержали Тодурова только Оппоблок и Виктор Медведчук, а также экс-министр здравоохранения Олег Мусий, которого сняли с должности после обвинений в коррупционных схемах.

"Очень хочется верить, что это какая-то досадная ошибка, дезинформация образованного человека, а не целенаправленная кампания против международных закупок, которые уже и так натерпелись сполна", – написала в соцсети директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина.

По ее словам, благодаря международным организациям закупки проходят независимо от чиновников, и украсть практически невозможно, к тому же они сэкономили Украине около 800 млн грн.

"На моей памяти такого никогда не было, поскольку в 99% случаях на тендеры Минздрава выходили только компании-прокладки. Благодаря этим схемам 40% средств отмывалось на госзакупках ежегодно"- отмечает Стефанишина.

Тем не менее она считает, что министерству необходимо ускориться и уже начинать запускать тендеры 2017 года, чтобы сэкономить время, а также назначить заместителя министра, который будет отвечать за закупки.

Также оказалось, что Институт сердца постоянно отдает тендеры одной компании – ООО "Галафарм" – и закупает препараты вдвое дороже, чем другие. Также из-за конфликта Институт сердца начали проверять по вопросам закупок. По данным, полученным из ProZorro, недавно медучреждение закупило препарат Цефопектам на 50% дороже его рыночной стоимости – по цене 108 грн вместо 67 грн, об этом пишет почетный адвокат Екатерина Закревская.

Но это не единственное нарушение, которое заметили в процессе конфликта. В пресс-службе министерства отмечают, что 26 декабря на сайте Института появилась публикация об открытии филиала в Северодонецке, но ее потом удалили. "Если этот факт подтвердится – речь идет о прямом нарушении устава Института сердца", – отмечают в Минздраве.

"Частная клиника "Альфа медика" зарегистрирована по адресу: г. Киев, ул. Братиславская 5а. По этому же адресу находится ГУ "Институт сердца МОЗ Украины". Вышеуказанная информация будет передана в правоохранительные органы для проведения проверки", – заявляют в пресс-службе.

В МОЗ считают, что разгорание конфликта может быть связано с тем, что Институт в ближайшее время должен пройти переаккредитацию. Осенью 2015 года медучреждение подало пакет документов на получение лицензии, но аккредитацию перенесли, и в этом месяце Институтом сердца для продления лицензии должна заняться комиссия.

Как отмечает Владислав Грезев, основатель компании Lobby X, которая занималась подбором реформаторов в правительство, в деятельности Института могут быть неоднозначные моменты, из-за чего руководство боится проверки, а конечной целью всего конфликта могла быть отставка министра и ее команды.

Реакция на конфликт Супрун и Тодурова

Соцсети разделились: одни поддерживают кардиохирурга, а другие и. о. министра. Некоторые считают, что нынешнее министерство подощло к реформам наиболее близко в сравнении с предыдущими командами. Директор фонда "Здоровье" Владимир Дудка считает, что если команда Ульяны Супрун продолжит работу – реформы будут проведены впервые за 25 лет.

"Мне и близко не кажется идеальным, что делает сегодняшний МЗ. Но! Я непосредственно и вблизи наблюдал за работой команд министров Анищенко, Богатыревой, Емца, Мусия, Квиташвили. И справедливости ради нужно сказать, что нынешний Минздрав наиболее практически подходит к основной своей задаче – реформе системы здравоохранения", – пишет он.

Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов отмечает, что все заявления кардиохирурга – пиар, а определить, насколько врач хорош, в Украине невозможно, поскольку никому не известно, сколько у какого врача было успешных операций, а сколько привели к смерти, поскольку врачебные ошибки успешно скрывают.

Обвинения в адрес Минздрава прокомментировал и менеджер группы по реформам системы здравоохранения Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка.

"Не секрет, что на закупках "выпиливали" миллиарды, поэтому желающих "отмотать" госзакупки и вернуть все как было предостаточно. По мере таких реальных шагов по реформированию здравоохранения желающих "снести" не только госзакупки, но и новую команду Минздрава, будет все больше и список все веселее: Мусий, Тодуров, Медведчук", – пишет эксперт.

Поддержал врача директор компании "Публичный аудит" Максим Гольдарб, назвав оппонентов Бориса Тодурова проплаченными.

На сторону кардиохирурга стала депутат от "Батькивщины" Александра Кужель. "Он требует выполнения Госудаственных обязанностей от Миздрава!!! Я становлюсь рядом с Вами, Борис, в этой борьбе с непрофессионализмом в министерстве! Достало!" – пишет она.