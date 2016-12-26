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Коноплянка в Германии ездит на метро (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/73_main.1482767737.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/73_tn.1482767737.jpg Украина Евгений Коноплянка с коляской проехался в метро

Коноплянка в Германии ездит на метро (фото)

Сегодня, 17:54

Евгений Коноплянка с коляской проехался в метро

Евгений Коноплянка. Фото Instagram
Евгений Коноплянка. Фото Instagram

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка в одной из социальных сетей показал, как едет на метро с коляской. "Рождественская экскурсия в", – подписал фото футболист, добавив пиктограммы вагончика и елки. За 15 минут фото собрало более четырех тысяч "лайков".

После 16 туров "Шальке" идет на 11 месте в чемпионате Германии. Коноплянка в Бундеслиге сыграл в 11 матчах и забил один гол, также на его счету два мяча в Кубке Германии и два гола в Лиге Европы.

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метро, футболист, чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке

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Источник:

Сегодня|Спорт

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