Коноплянка в Германии ездит на метро (фото)

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка в одной из социальных сетей показал, как едет на метро с коляской. "Рождественская экскурсия в", – подписал фото футболист, добавив пиктограммы вагончика и елки. За 15 минут фото собрало более четырех тысяч "лайков".

После 16 туров "Шальке" идет на 11 месте в чемпионате Германии. Коноплянка в Бундеслиге сыграл в 11 матчах и забил один гол, также на его счету два мяча в Кубке Германии и два гола в Лиге Европы.