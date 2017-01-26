Конструктор из Полтавы заправляет машину щепками (видео)
События на ТК Украина
Жена конструктора довольна. Ведь такое изобретение экономит семейный бюджет
Конструктор из Полтавы ездит на машине, которую заправляет деревянными щепками. Дровяной топливный бак изобрели еще в начале прошлого века. Вернуться к забытым технологиям полтавчанина заставили цены на бензин.
"Это Волга М-21, 58-го года выпуска. Старше меня", – показывает мужчина.
Именно это авто и решил перевести на твердое топливо 56-летний Василий Шпигоцкий. Дровяной бак изготовил собственноручно.
До модернизации аппетиты у раритетного авто были серьезные: 15 литров бензина – на сотню километров. Сейчас хватает всего нескольких бревен.
"Ну, вот чурочки такая. Это считай полный бак. Это где-то 35 до 40 километров на этой чурочке", – говорит изобретатель.
Жена конструктора довольна. Ведь такое изобретение – экономит семейный бюджет.
"Дрова – это как золотое дно сейчас. Заправился, немного залил бензина, чтобы машину сдвинуть с места. И поехали, и все. Конечно, это очень хорошо, потому что это экономия денег большая", – отметила Любовь Шпигоцкая, жена конструктора.
На улицах на необычное авто прохожие реагируют с восторгом: как простые прохожие, так и полицейские.
"Останавливают: техпаспорт покажите, рассматривают на том техпаспорте. А где записано? Так не записано нигде. Оно ведь не регистрируется. Давления нет, ничего нет, так ездим и все", – добавил Василий.
Владелец машины подсчитал: на дровах проехал уже 10 тысяч километров.
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