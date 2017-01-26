Конструктор из Полтавы заправляет машину щепками (видео)

Конструктор из Полтавы ездит на машине, которую заправляет деревянными щепками. Дровяной топливный бак изобрели еще в начале прошлого века. Вернуться к забытым технологиям полтавчанина заставили цены на бензин.

"Это Волга М-21, 58-го года выпуска. Старше меня", – показывает мужчина.

Именно это авто и решил перевести на твердое топливо 56-летний Василий Шпигоцкий. Дровяной бак изготовил собственноручно.

До модернизации аппетиты у раритетного авто были серьезные: 15 литров бензина – на сотню километров. Сейчас хватает всего нескольких бревен.

"Ну, вот чурочки такая. Это считай полный бак. Это где-то 35 до 40 километров на этой чурочке", – говорит изобретатель.

Жена конструктора довольна. Ведь такое изобретение – экономит семейный бюджет.

"Дрова – это как золотое дно сейчас. Заправился, немного залил бензина, чтобы машину сдвинуть с места. И поехали, и все. Конечно, это очень хорошо, потому что это экономия денег большая", – отметила Любовь Шпигоцкая, жена конструктора.

На улицах на необычное авто прохожие реагируют с восторгом: как простые прохожие, так и полицейские.

"Останавливают: техпаспорт покажите, рассматривают на том техпаспорте. А где записано? Так не записано нигде. Оно ведь не регистрируется. Давления нет, ничего нет, так ездим и все", – добавил Василий.

Владелец машины подсчитал: на дровах проехал уже 10 тысяч километров.

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