Контрабандист перевернулся на машине, убегая от пограничников

В автомобиле сотрудники внутренней безопасности пограничного ведомства обнаружили ящики с сигаретами

В Житомирской области, убегая от сотрудников Госпогранслужбы, перевернулся автомобиль, водитель которого пытался незаконно переместить партию табачных изделий.

Пограничники на одной из дорог вблизи пункта пропуска "Выступовичи" заметили автомобиль Mitsubishi L-200.

На требование остановиться водитель не отреагировал и прибавил скорость.

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Пограничники вызвали группу подкрепления и начали преследование. Однако водитель-беглец не справившись с управлением автомобиля, съехал в кювет и перевернулся. При попытке скрыться с места происшествия нарушителя задержали.

В автомобиле сотрудники внутренней безопасности пограничного ведомства обнаружили ящики с сигаретами – 6500 пачек табачных изделий.

На водителя составлен протокол за злостное неповиновение военнослужащим Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, студент в Харькове организовал всеукраинскую сеть по изготовлению и контрабанде оружия.