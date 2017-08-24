Контрабандист перевернулся на машине, убегая от пограничников
В автомобиле сотрудники внутренней безопасности пограничного ведомства обнаружили ящики с сигаретами
В Житомирской области, убегая от сотрудников Госпогранслужбы, перевернулся автомобиль, водитель которого пытался незаконно переместить партию табачных изделий.
Пограничники на одной из дорог вблизи пункта пропуска "Выступовичи" заметили автомобиль Mitsubishi L-200.
На требование остановиться водитель не отреагировал и прибавил скорость.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пограничники вызвали группу подкрепления и начали преследование. Однако водитель-беглец не справившись с управлением автомобиля, съехал в кювет и перевернулся. При попытке скрыться с места происшествия нарушителя задержали.
В автомобиле сотрудники внутренней безопасности пограничного ведомства обнаружили ящики с сигаретами – 6500 пачек табачных изделий.
На водителя составлен протокол за злостное неповиновение военнослужащим Государственной пограничной службы Украины.
Напомним, студент в Харькове организовал всеукраинскую сеть по изготовлению и контрабанде оружия.
Вы сейчас просматриваете новость "Контрабандист перевернулся на машине, убегая от пограничников". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии