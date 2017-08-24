Контрабандист перевернулся на машине, убегая от пограничников

Сегодня, 20:00

В автомобиле сотрудники внутренней безопасности пограничного ведомства обнаружили ящики с сигаретами 

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

В Житомирской области, убегая от сотрудников Госпогранслужбы, перевернулся автомобиль, водитель которого пытался незаконно переместить партию табачных изделий. 

Пограничники на одной из дорог вблизи пункта пропуска "Выступовичи" заметили автомобиль Mitsubishi L-200.

На требование остановиться водитель не отреагировал и прибавил скорость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пограничники вызвали группу подкрепления и начали преследование. Однако водитель-беглец не справившись с управлением автомобиля, съехал в кювет и перевернулся. При попытке скрыться с места происшествия нарушителя задержали.

В автомобиле сотрудники внутренней безопасности пограничного ведомства обнаружили ящики с сигаретами – 6500 пачек табачных изделий.

На водителя составлен протокол за злостное неповиновение военнослужащим Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, студент в Харькове организовал всеукраинскую сеть по изготовлению и контрабанде оружия.
сигареты, пограничники, автомобиль, контрабандист, житомирская область

Вы сейчас просматриваете новость "Контрабандист перевернулся на машине, убегая от пограничников". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото press-centr.com

Под Харьковом контрабандист пытался вывезти в Россию 100 кг сыра

8 Августа, 05:13

Нарушитель замаскировал тайник под топливный бак

Одесса

Сигареты изъяли

В Одесской области силовики перехватили контрабандные сигареты

17 Июня, 12:41

Изъятый товар предварительно оценен в 150 тысяч гривен

Одесса

Контрабандный товар изъят

В Одесской области экс-пограничник организовал канал контрабанды сигарет

29 Июля, 15:38

По предварительным данным, стоимость изъятого товара составляет более пяти миллионов гривен

Украина

Сигареты, замаскированные под уголь. Фото: скриншот

Контрабандист необычным образом пытался вывезти в Германию сигареты

20 Марта, 12:22

Мужчина пытался вывезти 10 тонн контрабандного товара, однако пограничники обнаружили сигареты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования