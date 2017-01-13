Коррупция-2016 в цифрах: как и с кем боролись

Отгуляв новогодние праздники, антикоррупционные органы вновь засучили рукава. В НАБУ открыли еще одно уголовное производство по подозрению в незаконном обогащении нардепа, изучив данные его электронной декларации. "Всего детективы НАБУ зарегистрировали уже 22 уголовных производства по результату сведений, предоставленных в е-декларациях. В производствах фигурируют 21 чиновник: шесть нардепов, одиннадцать судей, двое глав районных госадминистраций, один заместитель облсовета и один руководитель центрального органа исполнительной власти", — отмечают в ведомстве.

Кроме этого, главный антикоррупционный орган страны отчитался об итогах работы за 2016 год (см. инфографику): в целом в расследованиях на сегодняшний день фигурируют 15 высокопоставленных чиновников, 39 судей, 25 прокуроров и 62 топ-менеджера госпредприятий. По оценкам ведомства, на счета госкомпаний уже удалось вернуть 105 млн грн и предотвратить хищение еще 583 млн грн.

Но, несмотря на такой прогресс, Украина все еще плетется в хвосте европейского рейтинга борьбы с коррупцией: в глобальном Индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет организация Transparency International, в прошлом году наша страна заняла 130-е место среди 167 стран (142-е место в 2014-м и 144-е место в 2013-м). Рядом с нами — Парагвай, Непал, Никарагуа, Камерун и Иран.

Самые громкие скандалы-2016: янтарь и медицина

Пожалуй, самым крупным коррупционным скандалом года стало дело лишенного неприкосновенности нардепа Александра Онищенко. НАБУ подозревает его в создании ОПГ и организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Нанесенный стране ущерб оценивается в 3,6 млрд грн. Сам Онищенко бежал из страны.

В начале июля 2016 года в Ровенской области силовики провели спецоперацию "янтарь" — по ее итогам по подозрению в крышевании незаконной добычи янтаря арестовали пятерых чиновников. Среди них оказался зампрокурора Ровенской области, подполковник местного отделения СБУ и два экс-начальника райотделов полиции.

Параллельно с этими событиями в столице задержали замминистра здравоохранения Романа Василишина — по подозрению в систематическом взяточничестве. Он якобы еженедельно получал по 50—100 тыс. грн от урологического отделения Александровской больницы Киева. В итоге Василишин вышел под залог в 2 млн грн, а дело готовятся отправить в суд.

Кстати, попался на крупной взятке в 400 тыс. грн и главный санврач страны Святослав Протас. НАБУ обвинило его в организации коррупционной схемы с помощью руководителей облслужб. Позже его выпустили под залог, и решения суда по делу все еще нет.

Также в августе на получении взятки в 100 тыс. евро (3 млн грн) якобы за назначение на должность взяли и. о. ректора НАУ Владимира Харченко. Сейчас НАБУ завершило досудебное расследование.