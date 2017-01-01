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Козлова и Бондаренко не смогли пробиться в основную сетку турнира в Брисбене http://www.segodnya.ua/img/article/7850/35_main.1483260232.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/35_tn.1483260232.jpg Украина Украинки уступили в финале квалификации представительницам США

Козлова и Бондаренко не смогли пробиться в основную сетку турнира в Брисбене

Вчера, 11:18

Украинки уступили в финале квалификации представительницам США

Катерина Козлова. Фото sapronov-tennis.org
Катерина Козлова. Фото sapronov-tennis.org

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Катерина Бондаренко не смогли преодолеть квалификацию на турнире WTA Premier Brisbane International.

В финале отбора украинки уступили представительницам США. Бондаренко (1) – Эйже Мухаммад – 4:6, 6:0, 1:6, а Козлова (6) – Бетани Маттек- Сэндс – 3:6, 6:4, 2:6.

Напомним, Украину в основной сетке представят Элина Свитолина и Леся Цуренко.
теннис, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко

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Источник:

sapronov-tennis.org

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