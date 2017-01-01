Козлова и Бондаренко не смогли пробиться в основную сетку турнира в Брисбене

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Катерина Бондаренко не смогли преодолеть квалификацию на турнире WTA Premier Brisbane International.

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