Красный Крест пообещал Украине 60 миллионов долларов гуманитарной помощи (видео)
События на ТК Украина
Помощь получат жители Донбасса с обеих сторон линии разграничения
Более 60 миллионов долларов гуманитарной помощи. Столько Международный комитет Красного креста планирует собрать для Украины в этом году.
Об этом президент организации Петер Маурер сообщил Петру Порошенко во время встречи в Давосе.
Гуманитарная миссия в Украине будет одной из самых масштабных в мире. Помощь получат жители Донбасса с обеих сторон линии разграничения.
Глава государства поблагодарил за поддержку и попросил посодействовать освобождению украинцев, которых незаконно удерживают на Донбассе, в Крыму и на территории России.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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