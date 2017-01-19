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Красный Крест пообещал Украине 60 миллионов долларов гуманитарной помощи (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/1_main.1484839943.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/1_tn.1484839943.jpg Украина Помощь получат жители Донбасса с обеих сторон линии разграничения

Красный Крест пообещал Украине 60 миллионов долларов гуманитарной помощи (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:30

Помощь получат жители Донбасса с обеих сторон линии разграничения


Более 60 миллионов долларов гуманитарной помощи. Столько Международный комитет Красного креста планирует собрать для Украины в этом году.

Об этом президент организации Петер Маурер сообщил Петру Порошенко во время встречи в Давосе.

Гуманитарная миссия в Украине будет одной из самых масштабных в мире. Помощь получат жители Донбасса с обеих сторон линии разграничения.

Глава государства поблагодарил за поддержку и попросил посодействовать освобождению украинцев, которых незаконно удерживают на Донбассе, в Крыму и на территории России.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Порошенко, помощь, миссия, красный крест, гуманитарная миссия, На Донбассе, в давосе

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Источник:

Программа "События"

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