Красный Крест пообещал Украине 60 миллионов долларов гуманитарной помощи (видео)

Более 60 миллионов долларов гуманитарной помощи. Столько Международный комитет Красного креста планирует собрать для Украины в этом году.

Об этом президент организации Петер Маурер сообщил Петру Порошенко во время встречи в Давосе.

Гуманитарная миссия в Украине будет одной из самых масштабных в мире. Помощь получат жители Донбасса с обеих сторон линии разграничения.

Глава государства поблагодарил за поддержку и попросил посодействовать освобождению украинцев, которых незаконно удерживают на Донбассе, в Крыму и на территории России.

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