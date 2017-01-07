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"Красотка, богиня": жена Дениса Бойко поразила идеальной фигурой в бикини (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/20_main.1483802768.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/20_tn.1483802768.jpg Украина Валерия показала фото с отдыха, на котором она в бикини выходит из моря

"Красотка, богиня": жена Дениса Бойко поразила идеальной фигурой в бикини (фото)

Сегодня, 21:58

Валерия показала фото с отдыха, на котором она в бикини выходит из моря

Валерия Бойко. Фото Instagram
Валерия Бойко. Фото Instagram

Жена вратаря сборной Украины Дениса Бойко Валерия снова поразила своей фигурой. В одной из социальных сетей Валерия показала фото с отдыха, на котором она в бикини выходит из моря.

За 20 минут фото собрало более 500 "лайков" в Instagram. "Красотка", "Богиня", – некоторые из комментариев. 

"Лера – ты космос, фигура супер", – прокомментировала фотографию Анна Безус, жена полузащитника бельгийского клуба "Сент-Трюйден" Романа Безуса.

Напомним, что Денис Бойко выступает на правах аренды за испанскую "Малагу", а права на голкипера принадлежат турецкому "Бешикташу".

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Бешикташ, Малага, Денис Бойко, Валерия Бойко

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Сегодня|Спорт

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