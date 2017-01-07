"Красотка, богиня": жена Дениса Бойко поразила идеальной фигурой в бикини (фото)

Валерия показала фото с отдыха, на котором она в бикини выходит из моря

Жена вратаря сборной Украины Дениса Бойко Валерия снова поразила своей фигурой. В одной из социальных сетей Валерия показала фото с отдыха, на котором она в бикини выходит из моря.

За 20 минут фото собрало более 500 "лайков" в Instagram. "Красотка", "Богиня", – некоторые из комментариев.

"Лера – ты космос, фигура супер", – прокомментировала фотографию Анна Безус, жена полузащитника бельгийского клуба "Сент-Трюйден" Романа Безуса.

Напомним, что Денис Бойко выступает на правах аренды за испанскую "Малагу", а права на голкипера принадлежат турецкому "Бешикташу".