Кравчук: Крыму не выжить без Украины

У оккупантов нет плана развития полуострова, так как он сильно связан с Украиной, считает экс-президент

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что у оккупированного Крыма нет шансов при России добиться развития. Об этом он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

Экс-президент считает, что Крыму мало что "светит" без Украины, так как оккупанты не смогут обеспечить его развитие.

"Думаю, нет – в таком политическом аспекте, при таком политическом курсе без Украины он жить не сможет. Вы же видите: Россия сейчас то в военную базу его превратить, то туристическим центром сделать хочет, то есть в Кремле стратегии развития полуострова, связанного с Украиной пуповиной, не имеют. Вода, электрика – там все завязано", – рассказал Кравчук.

По его мнению, чтоб превратить Крым в Лас-Вегас, нужно вкладывать огромные деньги. Но в то же время он считает мало просто вложить деньги, нужно, чтоб еще и люди были "ласвегасские".

Также эту гипотезу подтверждает и тот факт, что без Украины в оккупированном Крыму провалился курортный сезон. Кроме того, были проблемы с подачей электроэнергии – оккупанты оставляли крымчан без света. А также высокие цены на продукты не оставили равнодушными жителей полуострова.