Кравчук оценил вероятность третьего Майдана

Сегодня, 11:50

Экс-президент уверяет, что если люди выйдут на улицы, то уже не с голыми руками

Леонид Кравчук. Фото: socportal.info
Леонид Кравчук. Фото: socportal.info

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что, если в Украине произойдет третий Майдан, то люди выйдут уже вооруженными. Об этом он рассказал в интервью Politeka.

"Люди, конечно же, могут применить оружие, несмотря на то, что его незаконное использование запрещено. Я общаюсь с людьми, находящимися сейчас на востоке Украины. Они мне тоже говорят о том, что если власть не будет мыслить системно и сознательно, то действительно существует угроза того, что, к сожалению, народ может прийти на Майдан уже не с голыми руками. Этого мне очень и очень не хотелось бы", – сказал Кравчук.

Он отметил, что будет Майдан или нет – все зависит от действий украинской власти.

"Нельзя больше шутить с народом! Необходимо прекратить демагогию и говорить конкретно: сегодня мы сделали то, завтра сделаем другое, послезавтра третье и так далее. При таком подходе возникает гарантия, что взрыв, о котором мы говорили, может не произойти", – добавил экс-президент.

Ранее Кравчук в интервью белорусскому изданию рассказывал, что народ восстал и начался второй Майдан – Революция достоинства – из-за применения против людей силы, и только потом из-за недовольства властью.

В свою очередь украинский историк дал объяснение революциям в Украине. Также он отметил, что в Украине в обозримом будущем вряд ли стоит ожидать новых крупных акций протеста, которые могут перерасти в новый Майдан.
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