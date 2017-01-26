Кравчук рассказал белорусам, почему в Украине случился второй Майдан

Народ воспринял смещение власти, как реальную демократию, а себя — как силу, с которой надо считаться

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что народ восстал и начался второй Майдан – Революция достоинства – из-за применения против людей силы, и только потом из-за недовольства властью. Об этом он рассказал в интервью белорусскому изданию TUT.BY.

Он напомнил, что молодежь вышла на Майдан, и власть не нашла ничего лучшего, как применить силу.

"Тут сработала советская, большевистская система. Применили силу — восстал народ. На улицы вышли не тысячи, а миллионы людей. И не только в Киеве, но и во всех областях. Потом к претензиям добавились коррупция и нарушение демократических норм управления, личное обогащение президента и его ближайшего окружения. После Майдана начали бороться с коррупцией по-настоящему. У нас коррупционеров так много, ими так пронизана страна, что недостаточно сил, чтобы все изменить. Вести борьбу сложно", – рассказал Кравчук белорусскому изданию.

Он отметил, что во время Революции достоинства народ воспринял смещение власти как реальную демократию, а себя — как силу, с которой надо считаться.

"Народ показал свою силу. Первый и второй Майдан показали, что украинцы могут сместить власть. До этого народ власть не смещал, она сама или уходила, или жила до смерти. А тут снесли, причем народ воспринял это как реальную демократию, а себя — как силу, с которой надо считаться. И сегодня власть при всей сложности ее жизни должна считаться с мнением простых людей. Мы не можем сказать, что стало все по-другому — это было бы неправдой. Но народ и СМИ наблюдают за властью. Процесс, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, пошел", – подчеркнул экс-президент.

Ранее украинский историк, почетный профессор Киево-Могилянской академии Ярослав Грицак рассказывал, почему в Украине случались революции. Он пояснил, что это связано с тем, что улучшалось благосостояние среднего класса, однако пока стране новый Майдан не светит.