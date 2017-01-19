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Крещение-2017: как православные отмечали в Киеве (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/46_main.1484835045.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/46_tn.1484835045.jpg Украина На Оболонской набережной собрались несколько тысяч человек, здесь воды Днепра освятил блаженнейший Онуфрий 

Крещение-2017: как православные отмечали в Киеве (фото)

Сегодня, 16:10

На Оболонской набережной собрались несколько тысяч человек, здесь воды Днепра освятил блаженнейший Онуфрий 

Православные христиане и греко-католики сегодня отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне. По традиции окунаться в проруби в этот день принято после службы, однако большинство киевлян искупались рано утром, еще до освящения воды. Сайт "Сегодня.ua" побывал на Оболонской набережной, где собралось несколько тысяч человек, и узнал, как киевляне отмечают один из самых больших православных праздников.

Как праздновали Крещение

С самого утра возле проруби собралось две очереди. Та, что больше, – к ледяной воде, а поменьше – за бесплатной водкой. Одна из торговых марок все утро проводила промоакцию – всем наливали бесплатно. На Набережной дежурил Красный крест, скорая помощь, несколько десятков спасателей, водолаз и десяток казаков.

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Фото: Данил Павлов

"Лед сейчас где-то сантиметров 15, все спокойно, никому не стало плохо, и никто не провалился", – рассказывает спасатель Александр.

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Фото: Данил Павлов

Крещенские купания начались здесь еще поздно ночью, когда возле проруби не дежурили ни спасатели, ни медики. На освящение Днепра к 12 часам на набережной собралось больше тысячи человек. Киевляне раздевались прямо на пляже и с криками окунались в прорубь, пробитую в виде креста. "Я уже второй год на Крещение купаюсь, – рассказывает киевлянка Ирина, – это очень полезно для здоровья, да и я верю, что это помогает очиститься от грехов, стать лучше".

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Фото: Данил Павлов

Прямо на пляже установили палатки с глинтвейном и мангал. Стакан глинтвейна в десяти метрах от проруби продавали по 45 гривен, а в ста метрах, ближе к храму, по 35.

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Фото: Данил Павлов

Предстоятель Украинской Православной Церкви Онуфрий провел праздничную службу, после чего освятил реку. По традиции от Набережной и до Свято-Покровского собора собралась колона из несколько сотен человек. Вдоль колоны прошел митрополит, окропляя святой водой всех желающих. "Батюшка! И на нас брызгайте!", – выкрикивали в разных частях колоны.

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Фото: Данил Павлов

В то время как блаженнейший Онуфрий освящал воды Днепра, в тридцати метрах от берега местный житель Николай Петрович пытался выловить из уже освященной воды рыбу. Рыбалка сегодня, рассказывает мужчина, неважная – за все утро из нескольких лунок удалось достать всего лишь два небольших окуня. "Я 16 лет нырял на Крещение. Сейчас врачи говорят нельзя – давление у меня", – рассказывает Николай Петрович. Свою традицию проводить утро на замерзшем Днепре киевлянин решил не нарушать даже на Крещение.

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Фото: Данил Павлов


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Отметим, православные 19 января вспоминают, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно трем Евангелиям, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Крещение также привязано к дате древнего праздника Богоявления, которое отмечалось 6 января (Крещение Господне по старому стилю также праздновалось 6 января).

Люди верят, что в этот день вода обладает целебными свойствами, и многие для достижения максимального лечебного эффекта омываются в ледяной проруби.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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