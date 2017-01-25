Крищенко отказался от конкурса на должность главы Нацполиции

Глава полиции Киева снял с конкурса свою кандидатуру, объяснив это нежеланием ставить под сомнение объективность конкурса

Руководитель столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко снимает свою кандидатуру с конкурса на должность председателя Национальной полиции Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Национальной полиции. Как патриот своей професиии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями на Киевщине", – пояснил Крищенко.

Глава полиции Киева пожелал успехов своим коллегам в дальнейших этапах конкурсного отбора.

Напомним, исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции из-за нехватки стажа работы в отрасли права.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что на пост главы Нацполиции претендует 64 человека.

Напомним, глава МВД 15 декабря объявил о проведении консультативного конкурса на должность главы Нацполиции Украины. Конкурс открыт для всех желающих, как из числа действующих полицейских, так и других лиц, которые соответствуют указанным условиям. Конкурс будет проводиться консультативной отборочной комиссией.

Среди базовых требований к соискателям: соответствие общим условиям работе в полиции, полное юридическое образование, не менее 7 лет стажа в сфере права, не менее 5 лет управленческого опыта. Среди базовых личностных и профессиональных параметров значатся: честность и безупречная репутация, мотивация, политическая незаангажированность и др.

14 ноября Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке с должности главы Нацполиции. Глава МВД принял ее отставку, исполняет обязанности главы Нацполиции Украины первый замглавы Вадим Троян.