Кровавый спорт: украинский теннисист Долгополов показал травмированную на тренировке руку (фото)

Первая ракетка Украины Александр Долгополов усердно готовится к старту нового сезона. Из-за травмы украинец пропустил концовку прошлого сезона, поэтому приступил к тренировкам заранее.

Однако длительный простой вылился теннисисту в травму руки.

"Смайлик вам от игровой руки. Так бывает, когда готовишься после длительных перерывов!", – написал спортсмен на своей странице в Instagram.

"Если вам вдруг интересно, как поживает моя рука. Да, я заматываю и так играю и да – это ужасно больно! Без боли, нет побед", – добавил Александр.