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Кровавый спорт: украинский теннисист Долгополов показал травмированную на тренировке руку (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/22_main.1482419160.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/22_tn.1482419160.jpg Украина Спортсмен поплатился за длительный перерыв в карьере

Кровавый спорт: украинский теннисист Долгополов показал травмированную на тренировке руку (фото)

Сегодня, 17:05

Спортсмен поплатился за длительный перерыв в карьере

Александр Долгополов. Фото Instagram
Александр Долгополов. Фото Instagram

Первая ракетка Украины Александр Долгополов усердно готовится к старту нового сезона. Из-за травмы украинец пропустил концовку прошлого сезона, поэтому приступил к тренировкам заранее.

Однако длительный простой вылился теннисисту в травму руки.

"Смайлик вам от игровой руки. Так бывает, когда готовишься после длительных перерывов!", – написал спортсмен на своей странице в Instagram.

"Если вам вдруг интересно, как поживает моя рука. Да, я заматываю и так играю и да – это ужасно больно! Без боли, нет побед", – добавил Александр.

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теннис, Александр Долгополов

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Источник:

Сегодня|Спорт

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