Кровавый спорт: украинский теннисист Долгополов показал травмированную на тренировке руку (фото)
Спортсмен поплатился за длительный перерыв в карьере
Первая ракетка Украины Александр Долгополов усердно готовится к старту нового сезона. Из-за травмы украинец пропустил концовку прошлого сезона, поэтому приступил к тренировкам заранее.
Однако длительный простой вылился теннисисту в травму руки.
"Смайлик вам от игровой руки. Так бывает, когда готовишься после длительных перерывов!", – написал спортсмен на своей странице в Instagram.
"Если вам вдруг интересно, как поживает моя рука. Да, я заматываю и так играю и да – это ужасно больно! Без боли, нет побед", – добавил Александр.
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