Крушение MH17 на Донбассе: в Нидерландах задержали журналиста с обломками самолета

Среди вещей и работника СМИ нашли металлические детали, а также один объект, похожий на человеческие останки

В аэропорту "Схипхол" задержали голландского журналиста, который вез обломки сбитого в небе над Донбассом Boeing-777 рейса МН17. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Голландии, передает телеканал "112 Украина".

Журналист Микель Спеккерс (Michel Spekkers) был задержан в субботу вечером.

В багаже журналиста было несколько сумок с металлическими деталями, а также один объект, который похож на человеческие останки.

Сообщается, что журналист изначально отказался передать фото- и видеоматериалы, снятые им.

Изъятое сейчас направлено на экспертизу. Проводится расследование.

Сам журналист написал, что добровольно хотел отдать найденное на месте крушения самолета, а в результате у него все изъяли, включая технику.

Он также опроверг изложенную на сайте прокуратуры Голландии версию происходящего.

Местные СМИ пишут, что журналист посещал оккупированный Донецк, чтобы снять документальный фильм о повседневной жизни там, а также поехал на место катастрофы MH17.

Напомним, что самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской системой "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших – граждане Нидерландов.