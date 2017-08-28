Крым не российский: в Украине объяснили ситуацию с картой Freedom House

Сегодня, 10:53

Инфовойска Украины считают фейком информацию о якобы признании полуострова российским, и объяснили почему

Правозащитники не признавали Крым российским. Фото: newsader.com
Правозащитники не признавали Крым российским. Фото: newsader.com

Международная правозащитная организации Freedom House не признавала оккупированный Крым российской территорией, выделив его на своей карте цветом, отличающимся от цвета территории Украины. Об этом в Twitter сообщают Информационные войска Украины, созданные на базе Министерства информационной политики.

Информация о якобы признании полуострова российским являются фейком.

"Фейк: "Freedom House признал Крым российским". Крым выделили отдельно из-за ужасного уровня свобод, но его не относили к РФ", – написал в Инфовойсках.

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Также в Мининформполитики указали на абсурд российской пропаганды в инциденте с Крымом.

"Страна с 20 баллами свободы "спасает" Крым от страны с 61 баллами, и, в итоге, в Крыму свободы 9 баллов. Что сейчас было бы в Крыму, если бы не РФ? Ответ: уровень свобод составлял бы не позорные 9 из 100, а приемлемые 61 из 100 баллов", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Freedom House проиллюстрировала отчет "Популисты и автократы: двойная угроза глобальной демократии" мировой картой, на которой украинский Крым изображен в составе России.
Россия, Крым, карта, freedom house

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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