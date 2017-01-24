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Кто может остаться без субсидий: в "черный список" попали десятки тысяч украинцев http://www.segodnya.ua/img/article/7910/15_main.1485189897.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/15_tn.1485189897.jpg Украина Министерство финансов проводит верификацию получателей социальных выплат

Кто может остаться без субсидий: в "черный список" попали десятки тысяч украинцев

Сегодня, 05:53

Министерство финансов проводит верификацию получателей социальных выплат

Кто может остаться без субсидий. Фото: архив
Кто может остаться без субсидий. Фото: архив

В ходе верификации в Министерстве финансов сопоставляют информацию, которая накапливается об украинцах в разных ведомствах. При этом предполагалось, что Минфин получит доступ не только к собственным источникам, но и другим официальным базам и реестрам. Например, к реестру транспортных средств. В начале прошлого года Минфин также получил доступ к банковской тайне. Процесс верификации, как сообщили "Сегодня.ua" в Министерстве финансов, продолжится и в этом году. Сейчас ведомство специально для этого разрабатывает законопроект "О верификации".

Больше всего нарушают получатели субсидий. Как пояснили в одном из территориальных органов соцзащиты, оставить без субсидии украинцев могут по двум причинам: если в период 12 месяцев до оформления субсидии была совершена покупка или оплачена услуга на сумму от 50 тысяч гривен; если субсидиант скрывает дополнительный доход.

Среди субсидиантов обнаружили более 100 тысяч семей, который в течение года приобрели участок земли или недвижимость (стоимостью более 50 тысяч гривен), а после оформили субсидию.

Уже сейчас по итогам верификации семь тысяч семей остались без субсидий (государство сэкономило почти 15 миллионов гривен). Всего в "черный список" Минфина попали 185 тысяч получателей субсидий, сейчас информация по ним проверяется органами социальной защиты.
недвижимость, государство, законопроект, субсидии, минфин, черный список

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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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