Кто может остаться без субсидий: в "черный список" попали десятки тысяч украинцев

В ходе верификации в Министерстве финансов сопоставляют информацию, которая накапливается об украинцах в разных ведомствах. При этом предполагалось, что Минфин получит доступ не только к собственным источникам, но и другим официальным базам и реестрам. Например, к реестру транспортных средств. В начале прошлого года Минфин также получил доступ к банковской тайне. Процесс верификации, как сообщили "Сегодня.ua" в Министерстве финансов, продолжится и в этом году. Сейчас ведомство специально для этого разрабатывает законопроект "О верификации".

Больше всего нарушают получатели субсидий. Как пояснили в одном из территориальных органов соцзащиты, оставить без субсидии украинцев могут по двум причинам: если в период 12 месяцев до оформления субсидии была совершена покупка или оплачена услуга на сумму от 50 тысяч гривен; если субсидиант скрывает дополнительный доход.

Среди субсидиантов обнаружили более 100 тысяч семей, который в течение года приобрели участок земли или недвижимость (стоимостью более 50 тысяч гривен), а после оформили субсидию.

Уже сейчас по итогам верификации семь тысяч семей остались без субсидий (государство сэкономило почти 15 миллионов гривен). Всего в "черный список" Минфина попали 185 тысяч получателей субсидий, сейчас информация по ним проверяется органами социальной защиты.